Przedświąteczne spotkanie z żużlowcami Orła Łódź

Spotkanie odbędzie się w kwiaciarni H. Skrzydlewska. Na kibiców czekają w tym dniu atrakcyjne zniżki w punktach handlowych usytuowanych na obiekcie!

Michał Gruchalski dołączył do drużyny Orła Łódź po sezonie spędzonym w Wybrzeżu Gdańsk. Podczas rozmowy z klubowymi mediami zapewniał, że w barwach łódzkiego zespołu zaprezentuje stuprocentowe zaangażowanie. - Jestem bardzo ambitnym i walecznym zawodnikiem. Nie lubię odpuszczać. Gdy coś mi nie wychodzi, denerwuję się. Uwielbiam sportową rywalizację. Na pewno będę walczyć na torze do ostatniego metra - określił siebie jako żużlowca Michał Gruchalski. Fani Orła nie będą musieli czekać do rozpoczęcia sezonu, aby lepiej poznać nowego zawodnika w szeregach swojego zespołu.

Drugim z gości podczas sobotniego wydarzenia będzie Nikodem Bartoch, który przed rozgrywkami 2022 zasilił formację juniorską Orła. Młody żużlowiec miał już okazję występować przed łódzką publicznością. - Moto Arena prezentuje się naprawdę ładnie. Tor też jest bardzo dobry, lubię na nim jeździć. Gdy przyjechałem tutaj w barwach Polonii Bydgoszcz, atmosfera na trybunach była świetna. Przyszło sporo ludzi. Dobrze wspominam występ w Łodzi. Wsparcie kibiców w przyszłym sezonie będzie dla nas ważne - powiedział w wywiadzie dla klubowych mediów.