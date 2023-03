Przedszkolaki ze skierniewickiej „Jedynki” wspólnie powitały wiosnę. Zobaczcie zdjęcia

Przedszkolaki ze skierniewickiej „Jedynki” wspólnie powitały wiosnę

Tegoroczna zima mocno już się dała dzieciom we znaki, które bez najmniejszego wahania odpowiadały na pytania jednej z nauczycielek:

- Macie dość zimowych kurtek?

- Tak!

- Chcecie, żeby świeciło słonko, było zielono i można było długo bawić się na dworze?

-Tak!

- Wobec tego powitajmy wiosnę. Zaprośmy ją, witaj wiosno!

By jednak wiosna mogła nadejść, należało najpierw pożegnać zimę. Symbolizująca ją marzanna została spakowana do wielkiego kartonowego pudła i bez sentymentów odesłana kurierem na biegun. Po tym wydarzeniu nic już nie stało na przeszkodzie by Pani Wiosna pojawiła się w przedszkolu i zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy.