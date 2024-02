Przegląd prasy (12.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. łódzkim? Stan na 12.02.2024”?

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. łódzkim? Stan na 12.02.2024 Na których drogach w województwie łódzkim prowadzone są dzisiaj (12.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 91c, Radomsko ul. Narutowicza (57. km na odc. 1,8 km) Budowa chodników , kanalizacji deszczowej , ścieżki dla rowerów..

📢 Najładniejsze perfumy damskie. Oto prezent na walentynki 2024 - najlepsze i najtrwalsze perfumy dla kobiet 12.02.2024 Walentynki są idealną okazją, aby wręczyć drugiej połówce prezent. Co można dać na walentynki? Bardzo popularnym, ale dobrym pomysłem na upominek dla kobiety będą zmysłowe perfumy. Jakie damskie zapachy są najpopularniejsze? Sprawdź, które perfumy damskie są najlepsze i najtrwalsze.

📢 Horoskop na poniedziałek 12 lutego 2024. Jak zacznie się nowy tydzień? Aktualny horoskop dzienny na poniedziałek 12.02.2024 Horoskop na jutro poniedziałek 12 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, który znak zodiaku będzie miał dobry dzień. Twój horoskop na dziś!

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop tygodniowy od poniedziałku 12 lutego 2024. Znaki zodiaku w horoskopie tygodniowym od 12 lutego 2024 Horoskop tygodniowy od poniedziałku 12 lutego do niedzieli 18 lutego 2024 roku. Rady w horoskopie dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Sprawdź, co mówi horoskop na kolejnych siedem dni!

📢 Kardynał Grzegorz Ryś kończy 60 lat. Jaki jest prywatnie metropolita łódzki? Kardynał Grzegorz Ryś 9 lutego skończył 60 lat. Wkracza w poważny wiek, ale jeszcze przez 20 lat będzie mógł wybierać papieża. Jaki jest metropolita łódzki? Wspominają go szkolni koledzy. 📢 Rewolucja w zwolnieniach lekarskich! Koniec z obniżaniem wynagrodzenia za czas choroby. Teraz na zwolnieniu dostaniemy 100 procent pensji Koniec z utratą części zarobków za czas, gdy jesteśmy chorzy. Już wkrótce za zwolnienie lekarskie będziemy dostawali sto procent wynagrodzenia. Nie będzie miało znaczenia, czy pracujesz, jesteś na urlopie, czy na zwolnieniu – będziesz miał prawo do pensji w pełnej wysokości.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Wygrana na loterii, sukces zawodowy. Horoskop na 2024 rok doradza w sprawie pieniędzy 12.02.2024 Horoskop finansowy na 2024 r. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na awans w pracy lub wygraną na loterii? Jak wypadniesz w nowym roku pod względem finansowym? Kto ma szansę zyskać duże pieniądze? Przeczytaj rady i wskazówki z horoskopu finansowego na 2024 rok.

📢 Horoskop dzienny na 12.02 (jutro, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w poniedziałek 12.02.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (poniedziałek, 12.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Przetargi na nowe drogi rowerowe do budowy w 2024 roku w Łodzi: na ulicach Waltera-Janke, Braterskiej i w śladzie Kolei Scheiblerowskiej Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetargi na drogi rowerowe, które mają być budowane w tym roku. Te inwestycje to brakujący fragment drogi rowerowej na ul. Waltera-Janke, druga część drogi w śladzie dawnej Kolei Scheiblerowskiej oraz krótki łącznik między Braterską i al. Jana Pawła II.

📢 Studniówka XV Liceum Ogólnokształcącego w Białym Pałacu OTO ZDJĘCIA I FILM W ostatni weekend ferii zimowych i ostatnią sobotę karnawału zarazem bawią się maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Mają studniówkę w Białym Pałacu w Niesięcinie. 📢 Kibice Widzewa stworzyli w premierze wiosny świetną atmosferę na trybunach. Zobacz zdjęcia 17.658 kibiców oglądało z trybun stadionu przy al. Piłsudskiego mecz Widzewa z Jagiellonią. Gdyby oceniano poziom dopingu, Widzew otrzymałby trzy punkty. Niestety, piłkarze przegrali 1:3 i zbliżyli się do strefy spadkowej. Zobacz zdjęcia fanów Widzewa.

📢 Wystawa "Chłopi w Archiwum" od soboty na rynku Manufaktury. Pokazuje tło powstania powieści "Chłopi" Władysława Reymonta W sobotę (10 lutego) na rynku Manufaktury otwarta została wystawa plenerowa "Chłopi w Archiwum" przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie. Pokazuje dokumenty o życiu chłopów oraz kadry z ubiegłorocznego filmu.

📢 Horoskop na walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź co wydarzy się 14 lutego w horoskopie miłosnym. Wróżba na walentynki Walentynki, które obchodzimy 14 lutego już niebawem. Specjalnie z tej okazji wróżka Margo przygotowała dla zakochanych walentynkowy horoskop z wróżbami dla wszystkich znaków zodiaku. Jeśli jesteś singlem lub singielką w horoskopie miłosnym na walentynki znajdziesz odpowiedź, kiedy i do ciebie przyjdzie miłość. 📢 Pająki, węże, owady... na wystawie Ezgotyczne Zwierzęta w niedzielę w hali Expo Łódź ZDJĘCIA Pająki ptaszniki, pytony królewskie, agamy zwyczajne i wiele innych egzotycznych stworzeń można było zobaczyć w niedzielę na wystawie Zwierzęta Egzotyczne w hali Expo Łódź. 📢 Kolejne unikalne zdjęcia Łodzi ze zbiorów Wytwórni Filmów Oświatowej Kolejne zdjęcia Łodzi utrwalone w filmach łódzkiej Wytworni Filmów Oświatowych znów pokazują dawne oblicze Łodzi. Tej z lat sześćdziesiątych. Zobaczymy na nich bałuckie podwórka, odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki czy też dawny dworzec autobusowy, nazywany północnym..

📢 Widzew - Jagiellonia 1:3. Bezradnym widzewiakom zabrakło pomysłu na pokonanie wicelidera Nie tak miało wyglądać spotkanie, które otwiera rundę wiosenną ekstraklasy. Widzew przegrał z Jagiellonią 1:3. Jak padły gole? 📢 Od kiedy renta wdowia? Ile wynosi renta wdowia? Zasady renty wdowiej 11.02.2024 Kiedy wdowa dostanie rentę po mężu? Renta wdowia to ostatnio głośny temat, ponieważ w sejmie odbyło się niedawno pierwsze czytanie projektu dotyczącego świadczenia. Obecnie dla osób po utracie współmałżonka w określonych warunkach przyznawana jest renta rodzinna. W ostatnich latach pojawiły się jednak głosy proponujące wprowadzenie świadczenia emerytalnego specjalnego dla wdów i wdowców - renty wdowiej. Ile wyniesie nowe świadczenie ZUS i od kiedy wejdzie w życie?

📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Oni są najlepsi w łóżku. Znasz kogoś o tym imieniu? 11.02.2024 Imiona, które nosimy mogą powiedzieć wiele o naszym charakterze, ale także o naszym mocnych i słabych stronach. W galerii zdjęć prezentujemy listę imion, które noszą najlepsi kochankowie.

📢 Widzew Jagiellonia na żywo. Widzew przegrał i jest niebezpiecznie blisko strefy spadkowej W niedzielę na stadionie przy al. Piłsudskiego Widzew podejmował wicelidera Jagiellonię. Goście pokazali nam miejsce w szeregu. Były duże nadzieje, ale nastąpiło wielkie buum z nadmuchanego balonika. Widzew przegrał i jest niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. 📢 Kazimierz Marcinkiewicz znów zakochany. Były oświadczyny. Nie mogą oderwać od siebie oczu! ZDJĘCIA Zapewne Państwo pamiętają Kazimierza Marcinkiewicza. Były premier po raz kolejny publicznie dał dowód swojej wielkiej miłości do tajemniczej Martyny. Jakiś czas temu para razem wypoczywała na Mauritiusie. Teraz popularny Kaz daje kolejny przykład uwielbienia ukochanej.

📢 Horoskop miłosny. Te znaki zodiaku nie mogą być razem. Które znaki zodiaku pasują do siebie? Sprawdź, co mówi horoskop dla par 11.02.2024 Miłość nie wybiera, ale niestety często uczucia kierowane są w nieodpowiednią stronę. Astrologia podpowiada, które znaki zodiaku nie powinny być w związku. Sprawdź dopasowanie z partnerem lub partnerką na podstawie Waszych znaków zodiaku. Co o dopasowaniu par mówią gwiazdy?

📢 Horoskop zdrowotny dla Lwów na luty. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku Jak będą wyglądały sprawy zdrowotne dla Lwów na luty? Koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny przygotowany na podstawie gwiazd. Chcesz dowiedzieć się, co Cię czeka w przyszłości? Jeśli tak, to bardzo dobrze trafiłeś! Może gwiazdy przygotowały dla Ciebie coś wyjątkowego? Warto posiadać taką wiedzę z wyprzedzeniem. Horoskop o zdrowiu na luty dla Lwów czeka na Ciebie!

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 11.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Objawy braku witaminy B12. Apatia, osłabienie, kłopoty z pamięcią, depresja 11.02.2024 Takie są objawy niedoboru witaminy B12. Sprawdź najczęstsze objawy niedoboru B12. Witamina B12 jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia. Za co odpowiada witamina B12 w organizmie? W jakich produktach żywnościowych znajduje się witamina B12? Skąd niedobór witaminy B12? Kiedy potrzebna jest suplementacja witaminy B12? 📢 Oto ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 11.02.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Najpopularniejsze rasy kotów w Polsce! Te koty kochają Polacy! Zobacz najpiękniejsze koty rasowe 11.02.2024 Najpopularniejsze koty rasowe w Polsce. Dzień Kota obchodzimy 17 lutego 2024. Piękne koty, wyjątkowej urody kocięta, rzadko spotykane mruczki były prezentowane na wystawie w Łodzi.

📢 Zaginiona Ania Janowska. Zagadka zaginięcia dziewczynki w centrum Łodzi. Dziecko przepadło bez śladu Przypominamy sprawę zaginionej dziewczynki. 11-letnia Ania Janowska wyszła z domu w centrum Łodzi i przepadła bez wieści. To wydarzenie przed laty wstrząsnęło Łodzią. Zagadka zaginięcia dziewczynki w Łodzi jest nadal niewyjaśniona. 📢 Ile trzeźwieje się po piwie? Jak obliczyć promile? Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 11.02.2024 Jak długo się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Kalendarium Łódzkie 11 lutego. Historia: Łódź i województwo łódzkie na kartkach kalendarza. ZDJĘCIA Dziś 11 lutego. Oto kalendarium historyczne Łodzi i województwa łódzkiego na starych zdjęciach:

1843: Zmarł Antoni Pstrokoński, pierwszy sieradzki muzealnik i archiwista.

1882: Początek straży ogniowej w Rawie Mazowieckiej, jednej z najstarszych w regionie.

1897: Podpisano umowę ws. uruchomienia w Łodzi połączeń tramwajowych.

1920: Ulica Gdańska w Łodzi na pamiątkę zaślubin Polski z Morzem.

1946: Oddział łódzkiego aptekarza wysadza w powietrze sowiecki obelisk.

Zobacz, jakie wydarzenia miały miejsce tego dnia w naszym regionie i miały z nim związek.

📢 Wyjątkowy horoskop miłosny dla Baranów na luty 2024. Co szykują gwiazdy dla singli i osób w związkach? Dowiedz się, co może Cię spotkać w miłości! Zobacz miłosny horoskop dla Baranów na luty. Jeśli szukasz odpowiedzi na miłosne rozterki i pytania, to gwiazdy mogą Ci w tym pomóc. Jesteś singlem i czekasz na wielką miłość? Może gwiazdy już mają co do Ciebie plany. Jakie miłosne przygody szykują gwiazdy dla Baranów na luty 2024? Sprawdź, czego możesz się spodziewać. Jesteś w związku? Zobacz, jak potoczą się Wasze losy i co jest Wam pisane. Gwiazdy mogą wiele wyjaśnić i dać wskazówki miłosne. Może szykują się ogromne zmiany w Twoim życiu? 📢 Rewitalizacja Łodzi. Zabytkowa kamienica przy ul. Mielczarskiego 22 odnowiona! Razem z podwórkiem. Co na nim będzie? Dawną świetność odzyskała stylowa, zabytkowa kamienica przy ul. Mielczarskiego 22 w centrum Łodzi. Fachowcy gruntownie odnowili zarówno budynek z mieszkaniami komunalnymi, jak i podwórko, które będzie jednym z najładniejszych przy tej ulicy. Na posesji trwają ostatnie prace i wkrótce zaczną się odbiory techniczne.

📢 Kibice ŁKS mają powody do radości. Mistrzynie Polski grają jak z nut. Zdjęcia Siatkarki ŁKS Commercecon wygrały mecz z #Volley Wrocław 3:0 przy głośnym dopingu niezawodnych kibiców klubu z al. Unii. Fani mają powody do radości, bo ich drużyna przybliżyła się do podium przed play-off. Zobacz zdjęcia kibiców ŁKS. 📢 Ostatnia studniówka w tym roku. Bawili się maturzyści z sieradzkiego "Mechanika" FOTO 146 maturzystów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu, czyli popularnego "Mechanika", którego dyrektorem jest Michał Kluba bawiło się w sobotę, w lokalu "Pod wiatrakami" w Warcie, na balu studniówkowym. To ostatnia w tym roku studniówka w powiecie sieradzkim. 📢 Siatkarki ŁKS Commercecon bliżej podium Tauron Ligi. Zdjęcia Siatkarki ŁKS Commercecon mają jeszcze szanse awansu na trzecie miejsce przed play-off, choć sami zapowiadaliśmy, że zajmą czwartą pozycję i dojdzie do derbów Łodzi.

📢 Zabił 10-latka. Kierowca BMW bez uprawnień śmiertelnie potrącił 10-latka. Uciekł z miejsca zdarzenia Do dramatycznego wypadku na oczach dzieci i rodziców doszło w województwie Lubuskim w miejscowości Wawrów pod Gorzowem Wielkopolskim. Jadący z dużą prędkością kierowca samochodu marki BMW potrącił 10-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziecka nie udało się uratować. 📢 Ogród zoologiczny w Łodzi. Internauci wybrali imię dla małej żyrafy. Teraz łodzianie proponują, jak nazwać młode psów leśnych Żyrafa, która urodziła się w łódzkim zoo, będzie nazywać się Domino. Tak zdecydowali łodzianie, wybierając to imię w internetowym głosowaniu. Łodzianie do konkursu zgłosili kilkadziesiąt propozycji. Spośród nich ostatecznie wybrano cztery imiona dla samca żyrafy Rothschilda. Oprócz Domina były to Melman, Maciek i Żyrafał.

📢 Nowy komendant wojewódzki policji w Łodzi. Uroczystość w siedzibie KWP z udziałem przedstawiciela Komendy Głównej Policji Nowym komendantem wojewódzkim policji w Łodzi został inspektor Mariusz Krzystyniak. Uroczystość związana z objęciem nowej funkcji odbyła się w piątek 9 lutego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Lutomierskiej w Łodzi.

📢 Będzie likwidacja abonamentu RTV w 2024 roku? Padły konkrety! Będzie nowa opłata? Wiele polskich gospodarstw domowych zastanawia się nad obowiązkiem płacenia abonamentu RTV. Jednak już wkrótce ten obowiązek może przestać istnieć! Zmiana ta może jednak wiązać się z wprowadzeniem zupełnie nowej opłaty. Obecnie jednak nie zostały wprowadzone żadne nowe przepisy, jednak dyskusja na ten temat wciąż trwa. Poniżej przygotowaliśmy przewodnik, który rozwieje wszelkie wątpliwości związane z opłatą abonamentową. 📢 Horoskop chiński na rok smoka. Jaki będzie 2024? Co może wydarzyć się w twoim życiu? Horoskop na Chiński Rok Smoka. Poznaj swoją wróżbę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przyniesie los dla Ciebie i twoich bliskich? Odkryj swoją wróżbę i sprawdź, kiedy rozpoczyna się Chiński Nowy Rok 2024. Czego można się spodziewać w nadchodzących miesiącach? Sprawdź, co cię czeka!

📢 Horoskop miłosny na luty. Te znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości! Komu w najbliższych dniach pisane jest szczęście miłości? Które znaki mają szansę poznać swoją prawdziwą miłość w lutym? Horoskop miłosny na luty podpowiada, co wydarzy się w życiu par jak i singli w najbliższych tygodniach. Gwiazdy podpowiadają, co wydarzy się w twoim życiu. Do kogo uśmiechnie się szczęście? Sprawdź! 📢 Horoskop na weekend 11 luty 2024 Baran, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Wodnik, Ryby do 10.02.2024 Horoskop na weekend 10-11 luty 2024 dla wszystkich zodiaków: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Wodnik, Ryby, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec. Komu będzie sprzyjać los w najbliższych dniach? Poznaj swój horoskop weekendowy.

📢 MEMY na tłusty czwartek 2024. Zobacz najlepsze memy o pączkach. Internauci nie mają litości dla łasuchów! Tłusty czwartek 2024 przypada na dziś, 8 lutego. Tradycja mówi, że tego dnia trzeba zjeść chociaż jednego pączka, aby mieć szczęście przez rok. Dla największych łasuchów internet nie ma litości! Zobacz najlepsze memy o święcie pączków!

📢 Zakończenie karanawału na lodzie w Bombonierce. Przebierańcowa ślizgawka na krytym lodowisku MOSiR w Łodzi. Ale atrakcje także w weekend Wielu przebierańców w zaskakujących strojach pojawiło się w piątek na lodowisku Bombonierka w Łodzi. Z okazji zakończenia karnawału odbyła się tam karnawałowa ślizgawka z balem na lodzie. Ale atrakcje będą przez cały weekend. 📢 Malarstwo Zdzisława Beksińskiego i inspirowana obrazami artysty muzyka w Atlas Arenie w Łodzi Multimedialne widowisko „Beksiński.Live” zostanie zaprezentowane w łódzkiej Atlas Arenie. Początek w sobotę 10 lutego od godz. 20.

📢 Kibice ŁKS wybierają się na mecz siatkarek ŁKS Commercecon. Będzie doping 10 lutego (sobota) o godzinie 19:00 siatkarki mistrzyń Polski ŁKS Commercecon zmierzą się z #VolleyWrocław w spotkaniu 19. kolejki. Rywalem podopiecznych Alessandro Chiappiniego będzie dziewiąty zespół w tabeli Tauron Ligi #Volley Wrocław. Kibice ŁKS wybierają się na to spotkanie. Bilety na ten mecz można kupować on-line oraz stacjonarnie. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego 2024. Horoskop dzienny na jutro dla wszystkich znaków zodiaku 10.02.2024 Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby w horoskopie codziennym! Porady horoskopu pomogą Ci rozeznać się w Twoich relacjach towarzyskich. 📢 Sprawdzamy zaawansowanie prac na Wojska Polskiego, Waltera-Jankego, Maratońskiej i Śląskiej Jak przedstawia się zaawansowanie prac na czterech istotnych dla sprawnego poruszania się po mieście remontowanych obecnie ulicach? Sprawdzamy, co dzieje się na ul. Wojska Polskiego oraz Maratońskiej, Waltera Janke i Śląskiej. To największe i najważniejsze inwestycje drogowe, które są obecnie prowadzone w Łodzi.

📢 Nieoklepane życzenia urodzinowe. Mądre życzenia urodzinowe. Kartki z życzeniami urodzinowymi 10.02.2024 Mądre życzenia urodzinowe. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Często brakuje nam pomysłów na mądre życzenia urodzinowe i wierszyki. Jeżeli ty też nie wiesz co napisać, poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Wystarczy tylko, że prześlesz gotowe kartki! 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 10.02.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Tymi pieniędzmi już nie zapłacisz! Nowe przepisy wymiany pieniędzy weszły od początku roku 10.02.2024 W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Memy o pizzy na Międzynarodowy Dzień Pizzy 2024. Zobacz jak z pizzy śmieją się internauci. Uśmiejesz się do łez! W kalendarzu świąt nietypowych pizza oczywiście musi mieć swoje święto. I nic w tym dziwnego, bo to jedno z najpopularniejszych i najsmaczniejszych, a także obecnie bardzo łatwo dostępnych dań świata. Międzynarodowy Dzień Pizzy przypada 9 lutego, ale na przykład w Brazylii obchodzony jest 31 sierpnia, a we Włoszech 17 stycznia.

📢 Benefis w Muzeum Miasta Łodzi. Łódź jest dumna z Zygfryda Kuchty, legendy piłki ręcznej W wytwornych wnętrzach Pałacu Poznańskiego, w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się niezwykła uroczystość - benefis obchodzącego 80. rocznicę urodzin Zygfryda Kuchty. 📢 Horoskop miesięczny na luty 2024. Byk, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 10.02.2024 Horoskop miesięczny na luty 6.02.2024. Co przyniesie los dla znaków zodiaku w horoskopie miesięcznym? Na co należy w tym miesiącu zwrócić szczególną uwagę? Komu dopisze szczęście, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Sprawdź swój horoskop na luty 2024.

📢 Ksiądz Michał Misiak organizuje kolejne akcje duszpasterskie, tym razem to Jezus Kobiet, czyli spotkania modlitewne w kręgu kobiet Ksiądz Michał Misiak wyszedł z kolejną inicjatywą ewangelizacyjną. Tym razem zaprasza na... spotkania i modlitwy w kobiecym gronie. Panie mają mieć okazję by opowiedzieć Jezusowi o swoich problemach i zaznać pocieszenia. 📢 Wspomnienia dawnych mieszkańców Księżego Młyna w Łodzi Księży Młyn, robotnicze osiedle Łodzi, nie wygląda już tak jak choćby kilka lat temu. Wiele domów wyremontowano, zamieszkali w nich nowi lokatorzy. Jak kiedyś mieszkało się na Księżym Młynie? 📢 72-latek próbował wykoleić pociąg układając na torach barykadę, interwencja SOK Patrol Straży Ochrony Kolei ujął 72-latka, który układał przeszkody na torach kolejowych tuż przed zbliżającym się pociągiem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łódź Fabryczna – Sieradz. Umieścił tam m.in butlę, gaśnicę i inne metalowe przedmioty. Takie działanie doprowadzić do tragicznych w skutkach następstw.

📢 Zajezdnia tramwajowa Chocianowice zostanie oddana do użytku z półrocznym opóźnieniem Zajezdnia Chocianowice miała być gotowa po modernizacji i przebudowie w październiku ubiegłego roku. Potem wyznaczono drugi termin - do końca 2023 roku. MPK nie może z niej korzystać do dzisiaj. To wpływa na zmniejszoną dostępność tramwajów na łódzkich ulicach, bo część składów pozostaje na terenie nieczynnej zajezdni bez możliwości wyjazdu na ulice Łodzi.

📢 Premiera "Traviaty" w Teatrze Wielkim w Łodzi. Zobacz zdjęcia z próby scenicznej w kostiumach Pierwszą i drugą premierę opery "Traviata" Giuseppe Verdiego w Teatrze Wielkim w Łodzi zaplanowano na piątek i sobotę 9 i 10 lutego. Prezentujemy zdjęcia z próby scenicznej spektaklu z artystami w efektownych kostiumach. 📢 Protest rolników w Sieradzu. Przyjechało 350 ciągników ZDJĘCIA+FILM Rolnicy z powiatów sieradzkiego oraz zduńskowolskiego przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Centrum miasta zablokowało około 350 ciągników, które zgromadziły się na placu Wojewódzkim. Potem wyjechały poza miasto do ronda Solidarności Rolników Indywidualnych i jeżdżą do godziny obwodnica Sieradz do ronda Żołnierzy Wyklętych w Smardzewie. Potem wracają do głównego ronda w mieście, czyli Lecha Kaczyńskiego i potem udadzą się do domów. Takiego protestu jeszcze w Sieradzu nie widziano.

📢 Przy takich chorobach ZUS daje rentę chorobową. Sprawdź listę chorób uprawniających do renty 9.02.2024 O rentę mogą starać się nawet osoby, którym dużo jeszcze brakuje do wieku emerytalnego. Trzeba jednak wykazać, że cierpimy na choroby, które dają prawo do renty chorobowej. Znamy listę takich chorób! Boli cię kręgosłup, jesteś znerwicowany, masz wysokie ciśnienie - zobacz, czy te choroby mogą być podstawą do ubiegania się o rentę. 📢 Oto Horoskop Chiński na 2024. Sprawdź jakim jesteś zwierzęciem. Odkryj jakim znakiem zodiaku jesteś 9.02.2024 Jaka jest twoja chińska zodiakalna postać? Horoskop chiński 2024 daje nam niezwykłe wskazówki. Odkryj jakim zwierzęciem jesteś w astrologii chińskiej i jakie są twoje astrologiczne przewidywania na ten rok. 📢 Remont placu Wolności w Łodzi do końca lutego? Uda się? Sprawdź, co mówi wykonawca i urzędnicy Dobiega końca gruntowny remont placu Wolności w centrum Łodzi. Wszystko wskazuje na to, że tym razem wykonawca robót remontowo - budowlanych, firma Trakcja, dotrzyma terminu i do końca lutego remont zostanie skończony. Tym bardziej, że wkrótce mają się zacząć pierwsze odbiory techniczne.

📢 Walentynki i ostatni weekend karnawału. To będzie niezwykły weekend! Imprezy w Łodzi w weekend 10-11 lutego Walentynki, ostatni weekend karnawału, dzień pizzy, końcówka ferii zimowych - w ten weekend atrakcji do zabawy i świętowania będzie wyjątkowo dużo. To nagromadzenie okazji spowodowało też wysyp imprez w Łodzi. Gdzie można się wybrać w weekend 9-11 lutego w Łodzi? Sprawdź nasze propozycje imprez weekendowych! 📢 Tabela trzynastych emerytur 2024 brutto i netto. Ile pieniędzy dostaną seniorzy? Wielu seniorów obawia się o wypłaty trzynastej i czternastej emerytury po wyborach. Nic jednak nie wskazuje, że świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy zostanie zlikwidowane. Co więcej, od 1 grudnia ubiegłego roku limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów są wyższe. W 2024 roku ma być również druga waloryzacja emerytur i rent. Ile pieniędzy netto i brutto otrzymają seniorzy? Przedstawiamy tabelę wyliczeń.

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy! Lepiej uważać na to, co mówią 8.02.2024 Zapewne każdemu z nas zdarzyło się skłamać, i to nie raz. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności pomiędzy kłamstwem a imieniem kłamcy. Osoby o jakich imionach kłamią najwięcej? 📢 Które znaki zodiaku zdradzają najczęściej? Im nie można całkowicie zaufać! Sprawdź, zanim któryś z nich cię zrani! 8.02.2024 Oto znaki zodiaku, które najczęściej zdradzają! Astrologia nie tylko odkrywa to, co zapisane jest w gwiazdach, ale także kształtuje cechy naszego charakteru. Dzięki niej możemy przewidzieć pewne zachowania i skłonności osób o konkretnym znaku zodiaku. Poniżej prezentujemy listę znaków zodiaku, które według pewnych interpretacji są najczęściej kojarzone ze zdradą. Zobacz, na kogo lepiej uważać.

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to, co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 Jak mieszka Dorota Szelągowska? Dom prowadzącej program Totalne Remonty. Jak urządziła się córka Katarzyny Grocholi? 6.02.2023 Dorota Szelągowska uwielbia spędzać wolne chwile w swoim domu na Warmii. Jej posiadłość położona jest nad malowniczym jeziorem. Jak urządziła się córka Katarzyny Grocholi? Zobacz zdjęcia

📢 Zasiłek pogrzebowy wzrośnie aż o 2450 zł, wróci do wysokości… sprzed 13 lat! Bliscy zmarłych w latach 2011-2023 dostaną rekompensaty? Z 4 tysięcy zł aż do 6450 zł ma wkrótce wzrosnąć zasiłek pogrzebowy. Przymiarki rządu do podwyżki zasiłku oznaczają w praktyce powrót do wysokości zasiłku obowiązującej… 13 lat temu. W lutym 2011 roku zasiłek wynosił ponad 6400 zł. Od marca 2011 został drastycznie obniżony – do 4 tys. zł i taka wysokość obowiązuje aż do teraz. Czy osoby, które organizowały pogrzeb w latach 2011-2023 dostaną rekompensatę? 📢 Witek Muzyk Ulicy nie żyje! Na co umarł Witek Muzyk Ulicy? Zmarł Witold Mikołajczuk, znany lepiej pod pseudonimem artystycznym Witek Muzyk Ulicy. O śmierci muzyka poinformowali jego najbliżsi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Występował m.in. na ulicach Warszawy, gdzie chodził boso, grając na akordeonie.

📢 Studniówka w szkole! Tak bawią się tylko maturzyści XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. ZDJĘCIA W piątek, 12 stycznia 2024, tradycyjnym polonezem swoja studniówkę rozpoczęli maturzyści XXVI Liceum Ogólnokształcącego. Oni - w odróżnieniu od większości kolegów i koleżanek z innych szkół w Łodzi - bawią się u siebie, czyli w gmachu przy ulicy Wileńskiej. Tradycji stało się zadość - dokładnie tak samo świętują maturzyści wszystkich roczników. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Jak napisać ważny testament? Testament, którego nikt nie zdoła podważyć. Jak wydziedziczyć bliskich? Co musi znaleźć się w dokumencie? Jeżeli chcesz samodzielnie zdecydować, jak twój majątek zostanie podzielony po twojej śmierci, powinieneś sporządzić testament. Właściwie spisany testament to także duże ułatwienie dla spadkobierców.

