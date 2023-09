Przegląd prasy 21.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w łódzkim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.09”?

Prasówka 21.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w łódzkim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.09 Czy są planowane wyłączenia prądu w łódzkim 21.09? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 21.09. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Horoskop tygodniowy na jutro 21 września 2023. Rady w horoskopie na każdy dzień tygodnia dla wszystkich znaków zodiaku 21.09.2023 Horoskop tygodniowy, dziś czwartek 21 września. Horoskop tygodniowy na koniec lata i pierwszy weekend jesieni daje wskazówki wszystkim znakom zodiaku. 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

Prasówka 21.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Łódzki dziennikarz Michał Fajbusiewicz przekazał swoją kolekcję do muzeum. Dlaczego do Szczecina? Michał Fajbusiewicz, znany łódzki dziennikarz przekazał blisko 300 maszyn do pisania Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Już w sobotę zostanie otwarta wystawa prezentująca przekazane przedmioty.

📢 Konferencja wiceministra Piotra Ciepluchy w Łodzi. Pomoc dla seniorów i ofiar przestępstw. Ruszyła kolejna inicjatywa. Jaka? Wprowadzenie nowych przepisów, które staną się wsparciem m.in. dla osób starszych, zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha na konferencji prasowej w środę 20 września w Łodzi. Towarzyszyła mu Beata Kempa, posłanka do Parlamentu Europejskiego, która wsparła jego kandydaturę w wyborach do Sejmu RP. 📢 Tłumy ludzi na pogrzebie Piotra "Gipsia" Kobierskiego w Sieradzu ZDJĘCIA W środowe popołudnie pożegnaliśmy, zmarłego w minioną sobotę w wieku zaledwie 36 lat Piotra "Gipsia" Kobierskiego, jeszcze do niedawna piłkarza oraz członka zarządu Jutrzenki Warta, a do roku 2017 Warty Sieradz. W "Juve" rozegrał 179 oficjalnych meczów. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Wyliczenia dla aż trzech podwyżek! Kwoty emerytur ponownie znacznie wzrosną Podwyżki emerytur w 2024 ponownie będą rekordowe. Tym razem budżet państwa zakłada wzrost o 12,3 proc. O ile wzrosną emerytury 2024? W których miesiącach emeryci mogą liczyć na wyższe przelewy? Waloryzacja emerytury już po wyborach, ale nie będzie miała na nie wpływu.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Sprawdź rankingi liderów - zobacz, kto ma szasnę na zdobycie głównych nagród i awans do finału Finał głosowania w wielkim plebiscycie gastronomicznym coraz bliżej. Prezentujemy ranking liderów powiatowych kategorii plebiscytu. To one zdecydują, którzy kucharze, kelnerzy, barmani, a także restauracje, kawiarnie i cukiernie oraz bary, pizzerie i lodziarnie zdobędą główne nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału. 📢 Prognoza pogody na ostatnie dni lata. Pogoda na jutro 21 września 2023. Sprawdź pogodę na 7 dni 20.09.2023 Prognoza pogody na ostatnie dni lata. W Polsce nadal będziemy się cieszyć ciepłą aurą, z przelotnymi opadami deszczu. Koniec tygodnia może być bardziej wilgotny, ale wciąż ciepły. W sobotę zacznie się jesień.

📢 PKO Ekstraklasa. Korona ma swój pomysł na mecz z Widzewem. Kuzera rozgryzł Myśliwca Piłkarze Widzewa zainaugurują dziewiątą kolejkę ekstraklasy. W piątek zmierzą się w Kielcach z Koroną. Początek spotkania o godz. 18.

📢 Skup kasztanów 2023 Łódzkie. Gdzie skupują kasztany i po ile? Ceny kasztanów 2023. Ile dostaniesz za 1 kg kasztanów? Już niedługo sezon na zbieranie kasztanów nabierze rumieńców. Już teraz na ulicach można znaleźć pierwsze owoce kasztanowca, które co roku fascynują w szczególności najmłodszych, ponieważ od wieków kasztany wykorzystywane były do zabawy m.in. do tworzenia przy pomocy zapałek różnego typu ludzików czy zwierzątek. Coraz częściej dzieci i młodzież zbiory owoców kasztanowca wykorzystują do zarobienia dodatkowych, drobnych kwot dzięki skupom. Gdzie skupują kasztany i po ile? Sprawdź ceny kasztanów w 2023 roku. Ile dostaniesz za 1 kg kasztanów? 📢 Byli piłkarze ŁKS, SMS Łódź i Widzewa w sztabie Michała Probierza O nowym selekcjonerze kadry Michale Probierzu, jak najlepsze zdanie ma nie tylko obecny prezes PZPN, a i poprzedni!

📢 MEMY po wyborze Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski Michał Probierz, czyli polski Guariola" nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! Internauci zalali sieć MEMAMI po wyborze nowego selekcjonera. Zobaczcie koniecznie! 📢 Dłużniku, koniecznie przeczytaj! Ile mogą potrącić z emerytury, renty, pensji? Wysokość kwot wolnych od potrąceń WRZESIEŃ 2023 Jeśli zalegasz z opłatami za mieszkanie, nie spłaciłeś rat kredytu albo musisz płacić alimenty, licz się z tym, że długi zostaną potrącone z twojego wynagrodzenia lub świadczenia płaconego przez ZUS. 📢 Katarzyna Skrzynecka to królowa metamorfoz. Aktorka często zmienia fryzury i może się pochwalić sporą utratą wagi Katarzyna Skrzynecka ze względu na swój zawód dosyć często zmienia swój wizerunek. Jej fani mogą podziwiać swoją ulubienicę w różnych kolorach włosów i strojach. Prywatnie artystka od lat wierna jest blond kosmykom, które stylizuje na wiele sposobów. Zrzuciła także kilkanaście zbędnych kilogramów. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni lat ta popularna prezenterka telewizyjna, aktorka i piosenkarka.

📢 Emerytury wojskowe dla byłych żołnierzy. Tabela wyliczeń brutto i netto emerytur dla żołnierzy od szeregowego do generała 20.09.2023 O emeryturach byłych wojskowych traktuje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne - jest to zależne od uzyskanego w wojsku stopnia. Najnowsze stawki emerytur przedstawiliśmy w zestawieniu w galerii zdjęć. Zobaczcie jakie emerytury mają wojskowi. 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 20.09.23 Czy mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 14 emerytura 2023. Tabela netto i brutto czternastej emerytury. Takie emerytury otrzymali we wrześniu 20.09.2023 14 emerytura 2023 - tabela wypłat czternastej emerytury we wrześniu 2023. Ile pieniędzy dostaną na konta emeryci? Sprawdź wyliczenia i zasady wypłat 14 emerytury. Czy od emerytury trzeba zapłacić podatek, na czym polega zasada "złotówka za złotówkę". Kto nie otrzyma 14 emerytury? 📢 Milionerzy z Łasku i Ozorkowa. Gdzie wygrali tak duże pieniądze? W miniony weekend dwóch mieszkańców województwa łódzkiego stało się milionerami. Szczęście to spotkało tych co wysłali kupony w Łasku i Ozorkowie. Grali w Lotto i Eurojackpot. 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 To zarejestrowały kamery monitoringu Straży Miejskiej w Pabianicach. Można pęknąć ze śmiechu. Zobacz najbardziej niesamowite filmy Na wyjątkowy pomysł wpadła Straż Miejska w Pabianicach. Z okazji przypadającego 1 kwietnia prima aprilis, chcąc też wywołać uśmiech zaprosiła mieszkańców do zabawy. Opublikowano na facebooku trzy najzabawniejsze według Straży Miejskiej filmy z monitoringu miejskiego. Zadaniem mieszkańców było wybór najbardziej zabawnego. Zobaczcie w zamieszczonym wideo trzy filmy. Gwarantujemy, że uśmiejecie się do łez.

📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź listę! Według astrologów mają zapisaną długowieczność w gwiazdach! Wpływ znaku zodiaku na długość naszego życia jest tematem poruszanym od zawsze przez astrologów. Pomimo że wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, astrologowie sugerują, że w długości naszego życia znak zodiaku może mieć pewne znaczenie. Osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większą szansę na długie życie. Kto może cieszyć się długowiecznością?

📢 Odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 20.09.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki! 📢 Łódzki pisarz Andrzej Sapkowski z nagrodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszono zdobywców Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2023 rok. W gronie laureatów jest łódzki pisarz, Andrzej Sapkowski. 📢 Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski. To były trener ŁKS i Widzewa Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Poinformował o tym na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza: - Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi.

📢 Z Łodzi do kadry Polski. Jedenasty selekcjoner reprezentacji związany z Łodzią. Trenerzy z Widzewa i ŁKS. Galeria zdjęć Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz, człowiek dobrze znany i w ŁKS, i w Widzewie. Jest jedenastym na przestrzeni pół wieku selekcjonerem, który związany jest z Łodzią. Oto wszyscy selekcjonerzy, którzy mają związki z Łodzią. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie.

📢 Kalendarium 20 września. Historia: Łódź i województwo łódzkie na kartkach kalendarza Dziś 20 września. Oto kalendarium historyczne Łodzi i województwa łódzkiego:

1266: Umiera Jan Prandota, biskup z Białaczowa koło Opoczna, jedna z najważniejszych osób XIII-wiecznej Polski.

1331: Krzyżacy pustoszą Sieradz, ziemię sieradzką i łęczycką.

1503: W Wolborzu (pow. piotrkowski) urodził się Andrzej Frycz Modrzewski.

1905: W Żychlinie koło Kutna urodził się Abe Kelmer, amerykańska gwiazda wrestlingu.

1920: Na wieść o śmierci Stefana Hellwiga z Bełchatowa, obrońcy Ojczyzny w wojnie z bolszewikami, ginie jego żona Nelly.

1975: W Kutnie rozpoczęło się pierwsze Święto Róży.

Zobacz, jakie wydarzenia miały miejsce tego dnia w naszym regionie i miały z nim związek.

📢 Pasaż Schillera w Łodzi prawie gotowy. Poprawiono stojaki, które krytykowali rowerzyści ZDJĘCIA W Pasażu Schillera w Łodzi trwają ostatnie prace i przygotowania do odbiorów. Poprawione zostały też stojaki, do których uwagi mieli rowerzyści. 📢 Sędziowie, którzy wydawali w Łodzi bezprawne wyroki skazujące w stanie wojennym, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej Sędziowie zasiadający w stanie wojennym w sądach wojskowych w Łodzi i wydający bezprawne wyroki skazujące, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Taką możliwość stwarza uchwała Sądu Najwyższego podjęta we wtorek 19 września. Dotyczy ona odpowiedzialności za zbrodnie sądowe. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi zebrała materiały wystarczające do postawienia zarzutów ośmiu takim sędziom. 📢 Nowy wiek emerytalny w 2024 roku. Będziemy pracować dłużej? Sprawdź szczegóły! 20.09.2023 W 2024 roku będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? Temat ten budzi wielkie emocje wśród Polek i Polaków, a temat jego podwyższenia lub obniżenia ciągle jest brany na tapet.

📢 Co z tramwajem do Konstantynowa? Inwestycja ma duży poślizg. Czy to oznacza, że Łódź utraci unijne dofinansowanie? Mieszkańcy Konstantynowa i Łodzi od czterech lat czekają na zapowiadaną odbudowę linii tramwajowej nr 43 łączącej oba miasta. Łódzki magistrat obiecał, że do końca roku 2023 tramwaje wyruszą na trasę. Teraz przesunął termin, a opóźnienie może spowodować, że miasto Łódź straci część unijnego dofinansowania na tę kluczową dla komunikacji inwestycję. 📢 Popłynął pierwszy gaz w nowej ciepłowni miejskiej w Sieradzu za 130 milionów! ZDJĘCIA W budowanej przy ulicy Zachodniej w Sieradzu ciepłowni geotermalno-biomasowej popłynął we wtorkowe popołudnie pierwszy gaz! To inauguracyjny etap rozruchu technologicznego nowej instalacji. Prace przy budowie nowej ciepłowni miejskiej, dla której podstawowym paliwem będzie ciepło pozyskiwane z ziemi oraz biomasa, zakończyć się mają jeszcze w tym roku.

📢 Mieszkańcy łódzkiej ul. Mielczarskiego wrócili do domów. Co tam zastali? „Katarzyna” drążąca w Łodzi tunel średnicowy przeszła już pod kamienicami przy ul. Mielczarskiego. Ich mieszkańcy wrócili do domów, ale z opóźnieniem. Mieli tam być już w ubiegłym tygodniu. 📢 Oszuści w Łodzi. Członkowie gangu z Niemiec wynajęli apartamenty w loftach i dzwonili do seniorów za Odrą. Działali metodą "na covida" Członkowie gangu z Niemiec wynajęli apartamenty w loftach dawnej fabryki Scheiblera, telefonowali do starszych osób w Niemczech, przedstawiali się jako lekarze i domagali się pieniędzy za leczenie krewnych cierpiących na koronawirusa. Uprawiali proceder znany jako metoda „na covida”. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

📢 Nowi klerycy w łódzkim seminarium. Nie wszyscy są Polakami Działające w Łodzi seminarium Redemptoris Mater ma trzech nowych alumnów. To dwóch Polaków oraz Kazach. Seminarium to działa na łódzkim Widzewie – Wschodzie przy parafii św. Alberta.

📢 Primark otwarty! Tłumy łodzian i gości czekały na inaugurację sklepu w Manufakturze. Zobacz zdjęcia i film Primark - sklep odzieżowy międzynarodowej sieci, otworzył 19 września br. we wtorkowy deszczowy poranek swoje podwoje w Łodzi - w Manufakturze. To jest szósty sklep w Polsce i 433 na świecie. Nowa lokalizacja jest wyjątkowa - wejście do sklepu prowadzi prosto w Rynku Włókniarek Łódzkich, co jest jak dotąd pierwszym takim rozwiązaniem. Pozostałe sklepy znajdują się wewnątrz galerii handlowych. Primark zainwestował ponad 9 milionów euro w nowy sklep, a zatrudnienie w sklepie w Łodzi znalazło 150 osób. Otwarcie Primark było wyczekiwane przez łodzian, którzy tłumnie - mimo złej pogody - przybyli na inaugurację sklepu.

📢 Sanatorium ZUS za darmo. Zasady bezpłatnego wyjazdu do sanatorium. Gdzie ZUS wysyła do sanatorium na kręgosłup? 19.09.2023 Zasady darmowego pobytu w sanatorium z ZUS. Możesz wyjechać na kurację do sanatorium nie ponosząc żadnych kosztów! Nie przegap takiej okazji! Co roku korzysta z niej kilkadziesiąt tysięcy osób!

📢 Agresywna i pijana pasażerka w pociągu PKP w Łódzkiem. Kobieta pogryzła konduktora! Łącznie 5 zarzutów usłyszała w poniedziałek (18 września) 39-letnia pasażerka pociągu PKP Intercity, która w miniony piątek na trasie Gdynia - Łódź zaatakowała dwóch konduktorów - jednego z nich pogryzła! Skład musiał zrobić dłuższą przerwę, bo kierownik pociągu wezwał policję. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 19 września 2023 roku. Co przyniesie los dla znaków zodiaku? Na co zwrócić uwagę? Horoskop 19.09.2023 Horoskop dzienny na wtorek 19 września 2023 roku. Komu będzie sprzyjać szczęście? Na co należy zwrócić szczególną uwage? Sprawdź swój horoskop dla wszystkich znaków zodiaku: Rak, Lew, Panna, Waga, Ryby, Bliźnięta, Byk, Skorpion, Wodnik, Baran, Strzelec, Koziorożec na 19.09.2023

📢 Reprezentant Polski Norbert Huber prywatnie. Siatkarz uwielbia psy, tatuaże i strzelnicę Norbert Huber był jednym z najlepszych graczy meczu finałowego siatkarskich mistrzostw Europy z Włochami. Mówi się, że jest jednym z niewielu singli w drużynie reprezentacji Polski, bo najważniejsza dla niego jest siatkówka. Jaki jest prywatnie środkowy reprezentacji Polski? Na pewno Norbert Huber bardzo lubi psy, a szczególnie te rasy shar pei

📢 Kapitał początkowy. Pracowałeś przed 1999 rokiem? Jeśli tego nie dopilnujesz, stracisz krocie! O czym bezwzględnie musisz wiedzieć? Kapitał początkowy to kluczowy składnik emerytury dla wszystkich, którzy pracowali przed 1999 rokiem. Jesteś w tej grupie? Bez tej wiedzy stracisz mnóstwo pieniędzy! Przeczytaj nasz tekst do końca. Bezwzględnie musisz to wiedzieć! 📢 W centrum Łodzi przybędzie 900 nowych, zadaszonych miejsc parkingowych. Rusza budowa wielopoziomowego parkingu Dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy do centrum Łodzi przyjeżdżają samochodem i codziennie mierzą się z problemem braku miejsc parkingowych. Jest szansa, że za dwa lata znacząco zwiększy się liczba dostępnych miejsc postojowych w Śródmieściu. Ruszyły prace przy budowie pierwszego z czterech zaplanowanych wielopoziomowych parkingów w centrum Łodzi. Po zrealizowaniu ich wszystkich w mieście przybędzie ok. 900 nowych, zadaszonych stanowisk do parkowania aut.

📢 Pijany kierowca pędził z Tuszyna do Łodzi i stwarzał niebezpieczeństwo. Zatrzymał go policjant przed służbą Policjant spoza Łodzi jadący do łódzkiego komisariatu na nocną służbę zatrzymał pędzącego pijanego pirata drogowego, który stwarzał poważne niebezpieczeństwo dla pieszych i innych kierowców. Sprawca przestępstwa, jakim jest jazda po pijanemu, natychmiast pożegnał się z prawem jazdy. 📢 Ludzie koczują nocą pod ZWiK-iem żeby dostać się do podziemnej katedry. Akcja przerosła oczekiwania organizatorów! Sytuacja przypomina sceny, jakie rozgrywały się pod sklepami mięsnymi w latach stanu wojennego, a może nawet je przerasta. Co jakiś czas dochodzi do awantur, konflikty pomiędzy kolejkowiczami musi uśmierzać straż miejska. Ludzie śpią w śpiworach na trawnikach, nocą odhaczają się na liście...

📢 Te znaki zodiaku to najlepsze żony! Sprawdź, czy nadajesz się na idealną partnerkę? One są spełnieniem marzeń! Kobiety o tych znakach zodiaku to niemal doskonałe żony! Mają cechy, których mogą im pozazdrościć inni. Jakie znaki zodiaku wyróżniają się w relacjach małżeńskich w pozytywny sposób? Sprawdź, które znaki zodiaku to najlepsze żony. One będą doskonałymi partnerkami życiowymi!

📢 Te znaki zodiaku to najgorsze żony! Te znaki zodiaku to kłótliwe partnerki. Pomyśl, zanim się ożenisz One nie mogą narzekać na brak adoratorów, jednak cicha woda brzegi rwie. Te spokojne i na pozór idealne przyszłe żony, są często bardzo konfliktowe i zrzędliwe. Według astrologów może mieć na to wpływ znak zodiaku. Sprawdź, jakie znaki zodiaku to najgorsze żony, zanim się oświadczysz. 📢 Sąd apelacyjny w Łodzi pracuje już w nowej siedzibie przy al. Kościuszki 65 Zabytkowy budynek dawnego Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego z 1910 r., późniejsza siedziba Wydziału Filologicznego UŁ stał się nową siedzibą Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Temida znalazła tu przestronne wnętrza i obszerne magazyny na akta, dokumenty oraz archiwalia. W poniedziałek odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku, który wcześniej przeszedł całkowitą metamorfozę.

📢 Oto tabela wypłat 14. emerytury i emerytury we wrześniu. Czternasta emerytura 2200 ile to brutto? 18.09.2023 Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto? Oto tabela wypłat czternastej emerytury we wrześniu 2023 roku. Sprawdź zasady na jakich będą wypłacane czternastki! 📢 „Jaga”, klub prezesa PZPN będzie straszył ŁKS Łódź Sytuacja ŁKS Łódź w ekstraklasowej tabeli jest, delikatnie mówiąc, nieciekawa. Zespół trenera Kazimierza Moskala zajmuje przedostatnie miejsce.

📢 Ile wynosi 14 emerytura w 2023 roku netto tabela? Emerytura we wrześniu plus 14 emerytura 2023 netto - nowa tabela wypłat 18.09.202 Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto? Tabela wypłat emerytur we wrześniu rozwiewa wątpliwości seniorów. Sprawdź jakie kwoty pojawią się od 1 września na kontach emerytów. 📢 Grzyby w łódzkich lasach. Wysyp grzybów koło Łodzi. Gdzie na grzyby we wrześniu? 18.09.2023 Gdzie na grzyby we wrześniu? Grzybiarze ruszyli do lasów koło Łodzi i są zaskoczeni ilością grzybów. Mimo suchej i upalnej pogody są miejsca pełne grzybów! Ale nie we wszystkich lasach.

📢 Za nami Łęczyca w Barwach Jesieni. Na jarmark przyjechali wystawcy z całego regionu ZDJĘCIA Za nami 44. edycja Łęczycy w barwach jesieni, czyli najstarszej imprezy kulturalnej organizowanej w mieście. Był kiermasz sztuki ludowej, przegląd kapel i wystawy. Gwiazdą tegorocznej imprezy był Michał Milowicz. 📢 Przebudowa Łodzi Kaliskiej: kasy przenoszą się do kontenerów, stary budynek idzie do rozbiórki. Na pociąg lepiej przyjść wcześniej To ostatnie chwile, kiedy podróżni mogą wejść do poczekalni dworca Łódź Kaliska. Za kilka dni budynek zostanie całkowicie zamknięty, a obsługa pasażerów będzie przeniesiona do kontenerów ustawionych na placu przed dworcem obok tunelu prowadzącego w kierunku alei Unii i na perony. Stara hala kasowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu ma powstać zupełnie nowy obiekt dworcowy, choć z wykorzystaniem elementów starego budynku.

📢 Emerytura i czternasta emerytura od 1 września. Oto tabela wypłat 14. emerytury na nowych zasadach Emerytura razem z czternastą emeryturą w wrześniu. Ile wyniesie podwójna emerytura plus czternastka? Oto tabela wypłat 14. emerytury na nowych zasadach od 1 września. "Planujemy wypłatę czternastej emerytury we wrześniu" - mówiła PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Sprawdź zasady wypłacania czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. 📢 Oto tabela emerytur sierpień 2023. Wypłata emerytury po podwyżce i waloryzacji. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w sierpniu Tabela emerytur w sierpniu 2023 informuje, ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy emeryci otrzymali podwyżkę o 250 złotych. Sprawdź jak prezentuje się tabela wypłat sierpniowych emerytur.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głosowanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Stygmaty i objawienia księdza z Łodzi. Ks. Łukasza Prausa. Kim jest ks. Łukasza Prausa? Informacja archidiecezji łódzkiej Kim jest ojciec Łukasz Prausa? Łódzki ksiądz mówił, że ma stygmaty i objawienia. Łódzka kuria na swej stronie internetowej opublikowała komunikat o stanie prawnym ks. Łukasza Prausa, który kiedyś pracował na terenie archidiecezji. Ksiądz ten jest suspendowany, a więc nie może wykonywać żadnych funkcji kapłańskich. 📢 Seks i znaki zodiaku w horoskopie erotycznym. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów!

📢 Piękne i mądre życzenia urodzinowe. Darmowe e-kartki z życzeniami na urodziny. Pobierz za darmo najpiękniejsze kartki online Gotowe e-kartki z życzeniami urodzinowymi dla znajomych i rodziny. Piękne i mądre życzenia urodzinowe. Pobierz za darmo najpiękniejsze kartki online. Kartki do wysłania przez SMS, Facebook czy Messenger. Zaskocz bliskich w dniu ich święta.

📢 Molo i plaża nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach staje się atrakcją turystyczną z prawdziwego zdarzenia. ZDJĘCIA, VIDEO Promenada, molo, plaże... Zalew Sulejowski w Smardzewicach pięknieje i zamienia się w atrakcje turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne teren sulejowskiego zbiornika, od zapory wodnej do ośrodka "Molo" zbliża się do finału. Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie, wiele osób zagląda tu przez płot, by podejrzeć postępy robót. Nam udało się wejść na plac budowy. Zobaczcie aktualne, unikatowe zdjęcia, a także materiał video!

📢 Widzew, czyli dawna wieś, która jest ważną dzielnicą Łodzi. Łódzki Widzew na archiwalnych zdjęciach Ponad 100 lat temu Widzew był jeszcze wsią. W granice miasta włączyli go Niemcy okupujący miasto podczas I wojny światowej.

