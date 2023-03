Przegląd prasy 23.03.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 23.03 (dziś, czwartek). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii?”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 23.03 (dziś, czwartek). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na dzisiaj? Przeczytaj, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 23.03.2023. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na dziś (czwartek, 23.03.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Akcja ratunkowa w Śródmieściu Łodzi. Uzależniony od narkotyków 17-latek potrzebował pilnej pomocy Pilnej pomocy potrzebował w niedzielę (19 marca) późnym wieczorem 17-letni mieszkaniec Śródmieścia Łodzi. O wsparcie służb poprosili rodzice chłopaka, którzy przed godz. 21 zadzwonili pod numer 112. 📢 Mężczyzna wypadł z okna na 10. piętrze wieżowca na Widzewie. Upadł na chodnik, którym na szczęście nikt nie przechodził ZDJĘCIA O mały włos od podwójnej tragedii przy ul. Bartoka na Widzewie. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odkryto we wtorek (21 marca) na chodniku przy ul. Bartoka na Widzewie.

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 23.03.2023 Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie na 23 marca. Horoskop dzienny na 23.03.2023. Horoskop codzienny na czwartek 23 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop!

📢 Waloryzacja 2023 tabela netto i brutto emerytury od marca. Takie pieniądze dostaną emeryci po waloryzacji 22.03.2023 Oto tabela netto i brutto emerytur wypłacanych w marcu. Według tabeli waloryzacji 2023 emerytury wzrosły o minimum 250 złotych brutto! Zobacz tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji w marcu 2023. Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniósł o 14,8 procent. Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur. 📢 Lex deweloper w Śródmieściu Łodzi. Wniosek z wymazaną nazwą inwestora i apel aktywistów o protesty przeciw inwestycji W Urzędzie Miasta Łodzi złożono kolejny wniosek o zgodę na budowę apartamentowca na prawie lex deweloper, czyli z ominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dokumentacji nie znajdziemy jednak nazwy inwestora. 📢 Horoskop miesięczny marzec 2023. Wodnik, Byk, Panna, Skorpion - dla tych znaków zodiaku wiosna nie będzie łatwa Zobacz horoskop miesięczny miłosny wróżki Margo dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop miesięczny podpowie jaka będzie wiosna w miłości ale też zdradzi jak ułożą się twoje relacje w pracy i sprawy finansowe. Twój horoskop miesięczny od 1 marca 2023 roku. Horoskop miłosny na marzec 2023.

📢 Dilerzy narkotyków z łódzkiego są nieuchwytni. Poszukiwani dilerzy narkotyków. Sprawdź, czy ich rozpoznajesz 22.03.2023 Te osoby są poszukiwane w związku z handlem narkotykami. Dilerzy narkotyków nadal pozostają poza zasięgiem policji, pomimo energicznych działań stróżów prawa. W galerii zdjęć znajdziecie wizerunki nieuchwytnych dilerów z kraju, w tym województwa łódzkiego. Sprawdź, czy któryś z nich nie sprzedaje narkotyków w twojej okolicy!

📢 Nie żyje profesor Piotr Smolewski. Wybitny łódzki lekarz hematolog zmarł w wieku 62 lat. Pogrzeb w czwartek Zmarł profesor Piotr Smolewski, wybitny łódzki lekarz. O jego śmierci poinformował Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Profesor miał zaledwie 62 lata. Pogrzeb w czwartek 23 marca.

📢 Swoim Cinquecento wiózł potężne bale drewna! ZOBACZ WIDEO. Policjanci w szoku! Ładunek zabezpieczył kamizelką Nietypowy transport wręcz zszokował policjantów z mikołowskiej drogówki. Nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyli jak mężczyzna jadący Fiatem cinquecento wiózł grube bale drewna. Jeden z nich wystawał na kilka metrów, a zabezpieczony był kamizelką odblaskową. Nagranie trafiło do sieci. 📢 Oni są poszukiwani listami gończymi! Złodzieje, oszuści, włamywacze poszukiwani przez policje. Poznajesz te osoby? Uważaj, mogą być groźni! Uważaj! Za tymi przestępcami zostały wystawione listy gończe! Są wśród nich osoby poszukiwane za kradzieże, włamania, pobicia i nie tylko. Rozpoznajesz kogoś z nich lub wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Koniecznie skontaktuj się z policją! Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję!

📢 Horoskop tygodniowy dziś 22.03.2023. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Wodnik, Ryby, Baran w horoskopie tygodniowym od poniedziałku 22.03.2023 Aktualny horoskop tygodniowy miłosny 21.03.2023. Karty Tarota na cały tydzień od poniedziałku do niedzieli. Co przyniosą najbliższe dni dla znaków zodiaku? Sprawdź swój horoskop tygodniowy od 20 marca 2023 do 26 marca 2023 dla: Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Strzelec, Koziorożec. Horoskop na siedem dni do 26 marca 2023 roku.

📢 Domy tańsze niż mieszkanie! Najtańsze domy na sprzedaż w Łodzi i województwie łódzkim Oferty najtańszych domów z łodzi i województwa łódzkiego. Niektóre z nich można kupić za mniej niż 100 tysięcy złotych! W galerii przygotowaliśmy najciekawsze oferty tanich domów z naszego regionu, które pojawiły się w ostatnim czasie na popularnym serwisie otodom.pl. Sprawdź! 📢 Samochody za pół ceny w Łódzkiem. Tanie samochody od komornika z Łodzi i województwa Przedstawiamy najnowsze zestawienie tanich samochodów w Łodzi i województwie łódzkim. Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić na aukcjach komorniczych! Jakie samochody można wylicytować na licytacjach komorniczych! Najtańsze z nich znajdziecie poniżej 4 000 złotych! 📢 Mądre życzenia urodzinowe. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Kartki z życzeniami SMS. Gotowe życzenia urodzinowe 22.03.2023 Gotowe życzenia urodzinowe SMS. Proste życzenia na urodziny! Kartki z życzeniami urodzinowymi. Kartki z życzeniami SMS. Mądre życzenia urodzinowe. Często brakuje nam pomysłów na wyjątkowe życzenia urodzinowe i wierszyki. Jeżeli ty też nie wiesz co napisać, poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Wystarczy tylko, że prześlesz gotowe kartki!

📢 Akt oskarżenia przeciwko chirurgowi, który w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi pomyłkowo wyciął 36-latce fragment trzustki. Chora zmarła Po 9 latach od tragedii jest akt oskarżenia przeciwko chirurgowi, który w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi pomyłkowo wyciął 36-latce fragment trzustki. Chora zmarła.

📢 W Bełchatowie kolejne sprawy związane z przemocą wśród nieletnich! Szarpanina dziewczyn przy galerii. 16-latek bity na parkingu Kolejnymi sprawami związanymi z przemocą wśród nastolatków zajmowała się policja w Bełchatowie. W ostatnich tygodniach to już cztery takie sytuacje, które ujrzały światło dzienne. 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Zwrot nadpłaty podatku PIT za 2022 rok - terminy. Kiedy podatnik otrzyma pieniądze? Już od jakiegoś czasu podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem za 2022 rok. Ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, mają czas do 2 maja 2023 roku. Niektórzy z płatników mogą liczyć na zwrot podatku. Kto go otrzyma i kiedy? Przedstawiamy terminy! 📢 Piłkarze Widzewa chcieli zejść z treningu. Bartłomiej Pawłowski o powołaniach do kadry O sile dzisiejszego Widzewa stanowi Bartłomiej Pawłowski. W Interii.pl w programie „Studio Ekstraklasa” Bartłomiej Pawłowski ciekawie mówił o powołaniach do kadry trenera Fernando Santosa. 📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" popłynęli w rejs po Morzu Śródziemnym. ZDJĘCIA Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" znów pokazali swoim fanom zdjęcia z podróży. Tym razem na żywo relacjonowali rejs po Morzu Śródziemnym, na który popłynęli wraz z grupą seniorów z Niepołomic. Zobaczcie, jak wypoczywali na wielkim statku wycieczkowym.

📢 Rugby. KS Budowlani Commercecon pozyskali dwóch graczy z Walii i Irlandii. Celem drużyny jest awans do ekstraligi Po przeprowadzce do Aleksandrowa nie ma już w Łodzi ekstraligowej drużyny rugby, ale rośnie siła i marka klubu-kolebki tej dyscypliny w naszym mieście – KS Budowlanych Commercecon Łódź. W sobotę o godz. 13 na boisku przy ul. Górniczej mecz I ligi: KS Budowlani Commercecon Łódź vs Hegemon Mysłowice. 📢 Jak mieszka Katarzyna Dowbor? Taki styl wnętrz lubi prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom” stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor.

📢 Aleksandrów Łódzki świętuje 201. rocznicę nadania praw miejskich. Zobacz, jak wyglądało miasto na starych fotografiach i widokówkach Aleksandrów Łódzki świętuje 201. rocznicę nadania praw miejskich. Otrzymał je 22 marca 1822 roku. Sześć lat wcześniej (w 1816 roku) miejscowość założył Rafał Bratoszewski herbu Sulima, właściciel położonego nad Bzurą majątku Brużyca Wielka. Postanowił założyć osadę tkacką, żeby podnieść dochody ze swych dóbr. Zobacz, jak wyglądał Aleksandrów Łódzki na starych zdjęciach i widokówkach. 📢 Zaginieni z Łodzi i województwa łódzkiego. Poznajesz te osoby? Ich bliscy czekają na informacje! Zaginieni z Łodzi i województwa łódzkiego. Rozpoznajesz kogoś z nich? Poszukują ich najbliżsi! Jeśli posiadasz informacje na ich temat, przekaż je policji. Pamiętaj, że każda informacja może być przydatna przy odnalezieniu zaginionych!

📢 Adrianna z Łodzi z programu Rolnik szuka żony wybrała już suknię ślubną. Tak wygląda po metamorfozie Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która odnalazła miłość w programie Rolnik szuka żony, a w jego finałowym odcinku przyjęła pierścionek zaręczynowy zdradziła, że wybrała już suknię ślubną. Tajemnicą owiany jest wciąż termin ślubu, a pierwotne plany by odbył się w stodole uległy zmianie, co mieszkanka Łodzi zdradziła podczas ostatniego live, który zorganizowała dla swoich fanów.

📢 Oto są grzechy najcięższe. Sprawdź, czy je popełniłeś! Masz je na sumieniu? Uważaj, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia! Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 Te osoby nie płacą alimentów na dzieci i bliskie osoby. Alimenciarze poszukiwani przez policję w Łódzkiem. Uwaga! Listy gończe! 22.03.2023 Te osoby są poszukiwane przez łódzką policję za uchylanie się od płacenia alimentów na swoich bliskich. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z policją. Funkcjonariusze szukają ponad stu osób! To głównie mężczyźni, ale w zestawieniu znajdują się również kobiety! Kojarzysz te twarze?

📢 Hity ze szkolnych sprawdzianów 2023. Zobacz śmieszne wpisy i komentarze nauczycieli. Te kartkówki rozbawią Cię do łez Te kartkówki rozbawią Cię do łez. Hity ze szkolnych sprawdzianów 2023. Prezentujemy zestawienie najśmieszniejszych wpisów nauczycieli na szkolnych kartkówkach i sprawdzianach. Pedagodzy publikują popisy swoich uczniów. Oto najciekawsze z nich...

📢 Tatuaże więzienne - znaczenie i rodzaje. Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika tatuaży więziennych 22.03.2023 Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie. Tatuaże wykonywane w więzieniu zazwyczaj niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego co przedstawia dany tatuaż i gdzie się znajduje, może on nawiązywać do wielu różnych aspektów m.in. przestępczej profesji osadzonego. Symbolika tatuaży więziennych jest bardzo bogata i tajemnicza, a co za tym idzie w wielu z nas budzi ciekawość. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Wypadki w miejscu pracy. Nie uwierzysz, jakie wypadki zdarzają się pracownikom Urzędu Miasta Łodzi. Ponad czterdzieści wypadków przy pracy stwierdzono w łódzkim magistracie w ostatnich trzech latach. Od potknięcia na schodach, przez "zderzenie z drugą osobą" do "urazu piątego palca prawej dłoni przez śmigło drona". Bywa, że w Urzędzie Miasta Łódź zdarzają się nieprawdopodobne wręcz wypadki.

📢 Są ze sobą od wielu lat, a wciąż między nimi iskrzy. Oto liderzy akcji Ona i On w kategorii razem więcej niż 7 lat na dzień przed finałem Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat. Głosowanie kończy się w środę 22 marca o godzinie 20.30.

📢 Wypadek na autostradzie A1 w okolicach Kamieńska. Zderzyły się bus i samochód osobowy. ZDJĘCIA Do wypadku doszło w środę (22 marca) około godziny 7 na autostradzie A1 między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. 📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 Największe piękności polskiego kina. Katarzyna Figura, Pola Raksa, Anna Dymna i inne. Widzowie rozpływali się nad ich urodą Niektóre aktorki, jak na przykład Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn uznawane są za ikony światowego aktorstwa. W polskim kinie na przestrzeni lat także nie brakowało gwiazd, od których nie można było oderwać wzroku. Które z nich były najpiękniejsze? W jakich filmach zagrały? Sprawdź z nami największe piękności wśród polskich aktorek. 📢 Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 22.03.2023 Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie na 22 marca. Horoskop dzienny na 22.03.2023. Horoskop codzienny na środę 22 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop!

📢 Ile wynosi emerytura księży? Można się zdziwić. Ile zarabia ksiądz – jakie są elementy jego pensji? Przykładowe ceny sakramentów Tyle wynosi emerytura księży! Jak się okazuje często emerytura duchownych jest nawet dwa razy wyższa niż średnia emerytura w Polsce! Ile zarabia ksiądz – jakie są elementy jego pensji? Sprawdź przykładowe ceny sakramentów świętych. 📢 Dzień wagarowicza w Łodzi. Tłumy młodzieży w Manufakturze i w parkach. Zobaczcie zdjęcia Wtorek 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i tradycyjny dzień wagarowicza. Grupki młodzieży od rana spacerowały po rynku Manufaktury. W sklepach z modą młodzieżową czy kawiarenkach w centrum handlowym też jest więcej nastoletnich klientów. Dzień wagarowicza - jak mówią sprzedawcy w Manufakturze - młodzież już tradycyjnie kończy w McDonaldzie. 📢 Oddam za darmo w Łodzi i województwie łódzkim. Oto najciekawsze ogłoszenia na portalu OLX. MARZEC 2023 Na portalu OLX możemy znaleźć wiele ciekawych przedmiotów, które inni chcą oddać zupełnie za darmo. Wśród nich są m. in. meble, ubrania dla dzieci i dorosłych, w tym także suknia ślubna, a także wózki inwalidzkie.

📢 Kiedy otwarcie Primark w Łodzi. Nowe sklepy Primark w Polsce. Primark otworzył sklep w Katowicach, teraz czas na Łódź 21.03.2023 Primark w Polsce otwiera nowe sklepy. Otworzył właśnie sklep w Katowicach, a wkrótce otworzy kolejny sklep w naszym mieście. Łodzianie czekają na otwarcie sklepu Primark w Manufakturze. 📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Łodzi. Ile kosztują działki ROD? Ceny ogródków działkowych w Łodzi Działki ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe cieszą się popularnością każdego roku. Są idealnym miejscem na wypoczynek i relaks, bez konieczności wyjazdu z miasta. Największą popularność zyskują natomiast w okresie wiosenno-letnim. Jeśli szukasz miejsca na wypoczynek z rodziną bez konieczności wyjazdu poza miasto, warto zastanowić się nad zakupem ogórka działkowego! Poniżej znajdziesz oferty ogródków działkowych w Łodzi.

📢 TOP7 w Polsce. Widzew na czele listy meczów z największą widownią. Zdjęcia Piłka nożna. Piłkarze łódzkich klubów przyciągają największą widownię na stadiony w Polsce.

📢 Ścigany w Europie 27-letni Tadżyk został zatrzymany przez policję w Piotrkowie. Wpadł, bo zostawił dziecko w aucie Zobacz zdjęcia Ścigany w Europie 27-letni Tadżyk został zatrzymany przez policję w Piotrkowie. Był poszukiwany przez austriacki wymiar sprawiedliwości za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi. Wpadł, bo zostawił dziecko w zamkniętym samochodzie. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, którzy pełnią służbę na terenie działania Komendy Miejskiej Policji Piotrków.

📢 Oto najbiedniejsze miasta województwa łódzkiego. Mieszkasz w nich? Może warto pomyśleć o przeprowadzce? Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźnikach dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2023 rok. Na jego podstawie przygotowaliśmy zestawienie najbiedniejszych miast w województwie łódzkim. Przepaść jaka dzieli najbogatsze i najbiedniejsze miasto w regionie jest ogromna! Zobaczcie.

📢 Leon Grzywa z Łodzi dostał najdroższy lek świata. Chłopiec choruje na SMA. Teraz pomaga innym dzieciom z Łodzi. Komu? Leon Grzywa dostał niedawno najdroższy lek świata. Otrzymał go w Niemczech. Tam taka terapia jest bezpłatna. Dzięki temu mały łodzianin pomógł zakończyć zbiórkę innym dzieciom chorym na SMA i przekazał pieniądze zbierane na jego leczenie.

📢 Zmiany w PGE Skrze Bełchatów. Klubem kieruje Piotr Bielarczyk W PGE Skrze Bełchatów nie ma czasu na nudę czy stagnację. Siatkarze wygrywają i zachowali nawet szansę na mistrzostwo Polski, w strukturze klubu dochodzi także do poważnych zmian w zarządzaniu. 📢 Pirat drogowy... okazał się mężem wiozącym do szpitala rodzącą żonę. Zamiast mandatu dostał eskortę FILM Akcja policji. Policjanci drogówki zwrócili uwagę na pędzący ulicami Łodzi z nadmierną prędkością samochód. Postanowili go zatrzymać myśląc, że mają do czynienia z piratem drogowym. Okazało się, że pędzący kierowca wiózł do szpitala rodzącą małżonkę. W tej sytuacji policjanci błyskawicznie uruchomili sygnalizację świetlną i dźwiękową i zaczęli eskortować auto z rodzącą kobietę.

📢 Trzeba zmienić przepisy gry - grzmi trener ŁKS Kazimierz Moskal po meczu z Ruchem. Popiera go trener Ruchu. Zobaczcie film Nie milkną echa po meczu na szczycie Fortun Pierwszej Ligi, w którym Ruch w kontrowersyjnych okolicznościach zremisował z ŁKS 3:3. To było bardzo emocjonujące widowisko, ale niestety znów w roli głównych występowali sędziowie, którzy bez VAR-u są bezradni. 📢 Kibole jechali na ustawkę i wpadli. Skontrolowano 9 samochodów. Kominiarki, ochraniacze, rękawice i... "gleba" ZDJĘCIA W seacie, którego kierowca na widok policjantów gwałtownie cofnął i rozbił dwa auta, funkcjonariusze znaleźli kominiarki z emblematami Widzewa. Akcja miała miejsce w czwartek (16 marca) około godz. 22 na ul. Żubardzkiej na Bałutach. W tym miejscu oprócz seata mundurowi skontrolowali jeszcze dwa samochody, gdzie znaleźli ochraniacze na zęby i rękawice używane podczas mieszanych sztuk walki.

📢 Kilkanaście tysięcy kibiców na meczu Widzew - Lech ZOBACZ ZDJĘCIA Z MECZU W meczu piłkarskiej ekstraklasy Widzew gościł w Łodzi Lecha Poznań. Stadion przy al. Piłsudskiego znów wypełnił się kilkunastoma tysiącami kibiców. Na trybunach zasiadło ich 17489. Nie zabrakło też fanów gości. ZOBACZ W GALERII ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU WIDZEWA Z LECHEM 📢 Na Bałutach mężczyzna stał w oknie na ósmym piętrze wieżowca. Strażacy pojechali na pomoc ze skokochronem Pilne zgłoszenie odebrali w sobotę (18 marca) po południu łódzcy strażacy. Jedna z mieszkanek Bałut zadzwoniła pod numer alarmowy, bo zobaczyła w oknie na ósmym wieżowca stojącego naprzeciwko sąsiada. Kobieta pomyślała, że mężczyzna chce wyskoczyć i odebrać sobie życie...

📢 Skandal na giełdzie kolekcjonerskiej w Hali Expo w Łodzi. Kierowcy długo nie mogli wyjechać ZDJĘCIA Rekordziści stali w kolejce do kasy godzinę. Kto chciał wyjechać z parkingu pod Halą Sportową, musiał swoje odstać. Chciałem skorzystać z aplikacji, aby ułatwić sobie życie, ale proszę spojrzeć - od kilkunastu minut tylko "mieli" - zżymał się kierowca z Warszawy, który odwiedził giełdę kolekcjonerką odbywającą się w hali Expo w Łodzi. 📢 Tragedia w mieszkaniu na Bałutach w Łodzi. Nieszczęśliwie zakochany, młody mężczyzna nie żyje... Łódzcy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty wyjaśniają okoliczności śmierci 32-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w nocy z piątku na sobotę (z 10 na 11 marca) w jego mieszkaniu na osiedlu Radogoszcz na Bałutach. Podjęto próbę ratowania życia łodzianina. Niestety nie przyniosła efektu...

📢 Restauracja Rajskie Manu w Łodzi jest już po rewolucji. Jak wygląda teraz dawne Rajskie Jadło w Manufakturze? Zobaczcie zdjęcia i film Rajskie Manu jest już po rewolucji. Ale nie Magdy Gessler. Restauracja znajdująca się w Manufakturze zmieniła nazwę z Rajskie Jadło na Rajskie Manu , ale też menu. Przyświeca jej teraz hasło: Zalewajka to łódzki ramen!

📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź, czy jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki? To już drugi dzień próbnej matury z "Dziennikiem Łódzkim" 2023. W środę tegoroczni maturzyści mierzyli się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Już jutro przed uczniami szkół ponadpodstawowych kolejne wyzwanie - matura próbna z języka angielskiego! Sprawdź, czy jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki. Publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Matura próbna 2023 język polski. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź, czy jesteś przygotowany do egzaminu z polskiego Rozpoczęła się próbna matura z "Dziennikiem Łódzkim" 2023. Pierwszy dzień to egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach o godzinie 8 we wtorek, 14 marca. Maturzyści sprawdzają swoją wiedzę i stan przygotowań przed majową maturą. Publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z języka polskiego. 📢 ONA i ON - Razem więcej niż 7 lat! Sprawdź, kto ma szasnę na zdobycie głównych nagród i awans do ogólnopolskiego finału akcji Zobacz ranking regionalny prezentujący pary, które dotychczas uzyskały najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie. To ten ranking wyłoni zdobywców głównych nagród oraz pary, które awansują do ogólnopolskiego finału i będą mieć szanse na wygranie Citroen C3 i wycieczek do Grecji.

📢 ONA i ON - Razem do 7 lat! Sprawdź, kto ma szasnę na zdobycie głównych nagród i awans do ogólnopolskiego finału akcji Zobacz ranking regionalny prezentujący pary, które dotychczas uzyskały najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie. To ten ranking wyłoni zdobywców głównych nagród oraz pary, które awansują do ogólnopolskiego finału i będą mieć szanse na wygranie Citroen C3 i wycieczek do Grecji.

