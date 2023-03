Przegląd prasy 25.03.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 25.03 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku ucieszą przewidywania gwiazd?”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 25.03 (dziś, sobotę). Które znaki zodiaku ucieszą przewidywania gwiazd? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na dziś? Zobacz, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 25.03.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj Poznaj horoskop na dziś (sobotę, 25.03.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.03.23

📢 50 policjantów z psem tropiącym szukało 17-latka ze Zgierza. Chłopak odnalazł się przed... monopolowym. Był cały, zdrowy i... pijany Niespełna dwie godziny trwała akcja poszukiwawcza 17-letniego zgierzanina, który w czwartek po popołudniu wyszedł z domu i później nie kontaktował się z rodziną. Chłopaka szukało 50 funkcjonariuszy z policyjnym psem tropiącym, ekipa strażaków oraz bliscy. Młodzieniec znalazł się przed sklepem z alkoholem, był pijany.

📢 Mężczyzna wypadł z okna na 10. piętrze wieżowca na Widzewie. Upadł na wąski chodnik. Szczęśliwie nikt nie przechodził tamtędy ZDJĘCIA O mały włos od podwójnej tragedii przy ul. Bartoka na Widzewie. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odkryto we wtorek (21 marca) na chodniku przy ul. Bartoka na Widzewie.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uwaga burza! Pogoda na sobotę 25.03.2023 Prognoza pogody na weekend 25 - 26 marca. Sprawdź jaka będzie pogoda dziś 25.03.2023 Prognoza pogody IMGW dziś 25 marca 2023. Jaka będzie pogoda w weekend? Synoptyczna prognoza pogody na sobotę i niedzielę przygotowana przez meteorologów IMGW.

📢 Tatuaże więzienne - znaczenie i rodzaje. Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika tatuaży więziennych 25.03.2023 Tatuaże więzienne - rodzaje i znaczenie. Tatuaże wykonywane w więzieniu zazwyczaj niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego co przedstawia dany tatuaż i gdzie się znajduje, może on nawiązywać do wielu różnych aspektów m.in. przestępczej profesji osadzonego. Symbolika tatuaży więziennych jest bardzo bogata i tajemnicza, a co za tym idzie w wielu z nas budzi ciekawość. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Ekumeniczna Droga Krzyżowa 2023 przeszła ulicami Łodzi. Były tłumy ludzi. Zobacz zdjęcia W piątek 24 marca kolejny raz ulicami Łodzi przeszła Ekumeniczna Droga Krzyżowa. Jej tradycja sięga połowy lat dziewięćdziesiątych. Wzięli w niej udział chrześcijanie różnych wyznań. Nawiązuje do wielokulturowości Łodzi

📢 Złote Gody 2023 w Radomsku. Wyjątkowa uroczystość dla małżeńskich jubilatów. ZDJĘCIA W Radomsku obchodzono Złote Gody 2023. To była wyjątkowa uroczystość dla małżeńskich par z Radomska 📢 Związkowcy z Bełchatowa wzięli udział w manifestacji w Warszawie Górnicy manifestowali dziś przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. W proteście udział wzięli też pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów

📢 Niezwykłe cmentarzysko kiosków koło Brzezin. W Dąbrówce Małej składują kioski "Ruchu" Dąbrówka Mała to niewielka wieś leżąca między Brzezinami a Strykowem. Pewnie nikt by o niej nie słyszał, gdy nie znajdujące się tam cmentarzysko starych kiosków „Ruchu”. Zostało oznaczone nawet na mapach Googla. 📢 Hokeiści ŁKH są na najlepszej drodze do zdobycia tytułów mistrza Polski Młodzi hokeiści ŁKH (żak starszy, czyli U-14) są na najlepszej drodze do zdobycia tytułów mistrza Polski w swojej kategorii. W finałowym turnieju w Sanoku wygrali już trzy mecze i w sobotę oraz w niedzielę zagrają o medale - informuje red. Wojciech Filipiak.

📢 Tłum łodzian szturmował kasę biletową w Teatrze Powszechnym w Łodzi! Bilety kosztowały złotówkę Teatr Powszechny jak zawsze wstrzelił się w oczekiwania łodzian. Po bilet za złotówkę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru ustawiła się ogromna kolejka. Pierwsi chętni przyszli już z samego rana i przez cały dzień czekali na otwarcie kas. Przed godz. 16:30 czekało w kolejce już kilkadziesiąt osób. 📢 TOP 15 domów na sprzedaż w Łódzkiem z pięknymi działkami i tarasami w dobrej cenie. To może być twój azyl ZDJĘCIA W jakiej cenie w województwie łódzkim można kupić dom z działką, w którym można zamieszkać od razu albo nowy, ale jeszcze w stanie deweloperskim? Sprawdziliśmy najnowsze oferty w serwisie otodom.pl i wybraliśmy dla Was po jednej propozycji z 15 powiatów w województwie łódzkim.

📢 Tragedia w mieszkaniu na Bałutach. Matka pijana w łóżku, a jej córka nie żyje. Co było przyczyną jej śmierci? Tragedia w Łodzi. Pijana i będąca pod wpływem narkotyków 37-letnia matka leżała w łóżku, a jej 2-miesięczna córeczka zmarła. Do akcji wkroczyła policja i prokuratura. Decyzją sądu, kobieta została aresztowana tymczasowo.

📢 Żona Dawida Kubackiego w szpitalu. Lekarze walczą o jej życie! NOWE INFORMACJE! Marta Kubacka jest chora! 24.03.2023 Marta Kubacka chora trafiła do szpitala. Dawid Kubacki poinformował, że jego żona Marta Kubacka w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Słynny polski skoczek zamieścił wpis na Instagramie, w którym wyjaśniał powody swojej nieobecności w konkursie Pucharu Świata. 📢 Tak mieszka i żyje Marcin Gortat ZDJĘCIA. Urodzony w Łodzi sportowiec ma wspaniałą posiadłość 24.03.2023 Tak żyje i mieszka na co dzień Marcin Gortat. 39-letni koszykarz urodził się w Łodzi. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Kartki z życzeniami SMS. Mądre życzenia urodzinowe. Nieoklepane życzenia urodzinowe. Gotowe życzenia urodzinowe 24.03.2023 Gotowe życzenia urodzinowe SMS. Proste życzenia na urodziny! Kartki z życzeniami urodzinowymi. Kartki z życzeniami SMS. Mądre życzenia urodzinowe. Często brakuje nam pomysłów na wyjątkowe życzenia urodzinowe i wierszyki. Jeżeli ty też nie wiesz co napisać, poniżej prezentujemy zestaw gotowych i oryginalnych pomysłów życzeń na urodziny. Wystarczy tylko, że prześlesz gotowe kartki! 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Oto najmodniejsze paznokcie na Wielkanoc 2023. Te wzory i kolory polecają stylistki ZDJĘCIA Modne paznokcie na Wielkanoc 2023. Piękny manicure to doskonały sposób, by dopełnić swoją stylizację, a w okresie przedświątecznym, panie dodatkowo sięgają po wzory kojarzące się z wiosną i Wielkanocą. Jakie są najmodniejsze trendy manicure? Jakie kolory dominują w tegorocznych stylizacjach? Zobaczcie 📢 Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w powiecie skierniewickim Dla większości mieszkańców Skierniewic i powiatu nazwy miejscowości znajdujących się w pobliżu nie są skomplikowane i nie mają problemów z ich wymówieniem. Jednak dla osób, które przez nie przejeżdżają, a tym bardziej obcokrajowców wymówienie tych nazw stanowi spore wyzwanie.

📢 Gdzie kupić dobry chleb w Łodzi? Najlepsze piekarnie w Łodzi. Oto piekarnie polecane przez mieszkańców. TOP 20 piekarni w Łodzi Gdzie kupić dobry chleb w Łodzi? Najlepsze piekarnie w Łodzi. Oto piekarnie polecane przez mieszkańców. Naturalny, pachnący, chrupiący. Zastanawiasz się, gdzie w Łodzi kupisz najlepszy chleb. Zajrzyj do naszej galerii i zobacz piekarnie polecane przez łodzian.

📢 Rewitalizacja Łodzi. Trwa odnawianie kamienic przy ulicy Legionów. Zobacz co zrobiono Rewitalizacja Łodzi. Powoli dobiega końca gruntowny remont trzech zabytkowych kamienic przy ulicy Legionów 20, 44 i 37A w centrum miasta, w których powstanie 88 mieszkań, osiem lokali usługowych, cztery pracownie dla artystów, restauracja, dom samotnej matki i świetlica środowiskowa. Roboty zakończą się latem tego roku i pochłoną prawie 50 milionów złotyc. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Dzień Lodów Rzemieślniczych. Zobacz najlepsze lodziarnie z lodami rzemieślniczymi w Łodzi W piątek 24 marca obchodzimy Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych! Sprawdź, zestawienie najlepszych lodziarni rzemieślniczych zdaniem internatów w Łodzi. Gdzie można zjeść najlepsze lody?

📢 To są najlepsze jadłodajnie i bary w Sieradzu. To w nich zjesz najsmaczniejszy obiad. Zobacz TOP 10 lokali Gdzie w Sieradzu wybrać się na domowy obiad? Które łódzkie jadłodajnie i bary serwują dania, które smakują jak u mamy i babci? Zobacz lokale polecane przez mieszkańców Sieradza.

📢 Hity ze szkolnych sprawdzianów 2023. Zobacz śmieszne wpisy i komentarze nauczycieli. Te kartkówki rozbawią Cię do łez Te kartkówki rozbawią Cię do łez. Hity ze szkolnych sprawdzianów 2023. Prezentujemy zestawienie najśmieszniejszych wpisów nauczycieli na szkolnych kartkówkach i sprawdzianach. Pedagodzy publikują popisy swoich uczniów. Oto najciekawsze z nich... 📢 Są piękne i niebezpieczne! Niebezpieczne kobiety poszukiwane listami gończymi. Uwaga! Listy gończe! 24.03.2023 Niebezpieczne kobiety poszukiwane listami gończymi. Te kobiety są poszukiwane przez policję: biją, kradną, grożą, handlują narkotykami. Te kobiety mają sporo na sumieniu. Znasz ich miejsce pobytu? Skontaktuj się z policją!

📢 Które zęby można leczyć w ramach NFZ? To u dentysty zrobisz za darmo. Oto świadczenia na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia 24.03 Prywatne leczenie u stomatologa bywa kosztowne. Jednak wiele zabiegów dentystycznych jest refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby skorzystać z bezpłatnych usług stomatologicznych wystarczy mieć ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie zabiegi zrobisz za darmo u dentysty? Sprawdź! 📢 Malik Montana, zespół Voo Voo i Old Breakout z koncertem Tribute to Nalepa w ten weekend w Łodzi. Wystąpi też Kacper Ruciński Nie masz planów na weekend? Sprawdź, gdzie warto się wybrać w Łodzi w piątek, sobotę i niedzielę, od 24 do 26 marca. W tym tygodniu w Łodzi odbędzie się między innymi koncert zespołu Voo Voo, Tribute to Nalepa w wykonaniu grupy Old Breakout, zagra Malik Montana i koncert Solid Rock - Tribute Dire Straits. W naszym mieście wystąpi również znany komik, Kacper Ruciński.

📢 Ekumeniczna Droga Krzyżowa w piątek 24 marca przejdzie ulicami Łodzi. Przypominamy jej początki i tradycję W piątek, 24 marca, kolejny raz ulicami Łodzi przejdzie Ekumeniczna Droga Krzyżowa. Jej tradycja sięga połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wezmą w niej udział chrześcijanie różnych wyznań. Nawiązuje do wielokulturowości Łodzi. Zobaczcie zdjęcia z poprzednich lat.

📢 Gdzie nie będzie prądu w Łódzkiem? PGE informuje o wyłączeniu energii elektrycznej w łódzkim. Informacje o braku prądu 24.03.2023 Gdzie nie będzie prądu Łódzkiem? Sprawdź listę miejsc, w których PGE zaplanowało w naszym województwie prace. Roboty energetyków spowodują, czasowe wyłączenie prądu. Kto musi przygotować się na brak energii elektrycznej? Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO. 📢 Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w powiecie łowickim Dla większości mieszkańców Łowicza i powiatu nazwy miejscowości znajdujących się w pobliżu nie są skomplikowane i nie mają problemów z ich wymówieniem. Jednak dla osób, które przez nie przejeżdżają, a tym bardziej obcokrajowców wymówienie tych nazw stanowi spore wyzwanie.

📢 Projekt nowych, opłat za egzaminy na prawo jazdy w Łodzi i regionie. Zobacz nowy cennik Zarząd województwa łódzkiego konsultuje nowe stawki opłat za egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi i jego oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Projekt zakłada podwyższenie opłat. 📢 Jak seks wpływa na zdrowie? Korzyści płynące z regularnego seksu. Powody dla których warto uprawiać seks! 23.03.2023 Jak codzienny seks wpływa na zdrowie? Choć seks kojarzy się głównie z przyjemnością, okazuje się, że poza doznaniami fizycznymi i psychicznymi niesie za sobą też korzyści zdrowotne. Co może stać się z organizmem, gdy codziennie uprawiasz seks? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Te osoby to największe nerwusy! Ich najłatwiej wyprowadzić z równowagi! Może się wydawać, że to jak się nazywamy, nie ma nic wspólnego z naszym zachowaniem. Jednak według astrologów to, jak mamy na imię, ma ogromny wpływ na cechy naszego charakteru. W numerologii istotne jest również to jakim imieniem lub pseudonimem posługujemy się na co dzień. Jakie osoby są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem. Komu mają przysługiwać dodatkowe pieniądze? Od kiedy 500 plus dla małżeństw? Znamy szczegóły! 500 plus dla małżeństw z długim stażem. Z inicjatywy obywateli pojawił się nowy projekt dotyczący świadczenia 500 plus. Komu mają przysługiwać dodatkowe pieniądze i od kiedy? Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać świadczenie 500 plus dla małżeństw. 📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Piękne matki i córki z Bełchatowa i powiatu. Oto liderki akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Województwa Łódzkiego. W galerii zdjęć prezentujemy liderki głosowania z Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego biorące udział w akcji w kategorii Córki i Matki. Poznajecie je!

📢 Wydarzenia w Łodzi w weekend 24-26 marca. Jarmarki wielkanocne, wiosenne spacery. Co robić w Łodzi w weekend? Wydarzenia w Łodzi w weekend 24-26 marca. W nadchodzący weekend w Łodzi czuć już będzie świąteczną i wiosenną atmosferę. Otwierają się aż dwa jarmarki wielkanocne, nie zabraknie też wiosennych wycieczek. Sprawdź, co robić w weekend 24-26 marca w Łodzi i jej okolicach.

📢 Koszmar w domu opieki w Zgierzu. Zeznawał dziennikarz. Mówił o horrorze pod Wołominem i złotym sygnecie Trwa proces 49-letniego Marka N., fałszywego księdza Kościoła Starokatolickiego Rzeczypospolitej, który swoim podopiecznym w Domu Schronienia w Zgierzu zgotował piekło. Mieszkali w koszmarnych warunkach. Byli bici i okradani, poniżani i znieważani. Ponad 10 z nich nie przeżyło tej gehenny. Tak twierdzi prokuratura. 📢 Pożegnanie byłego komendanta straży pożarnej w Łęczycy Wojciecha Pernala. Pochowano go w Łodzi Na cmentarzu katolickim na Manii w Łodzi pożegnaliśmy młodszego brygadiera Wojciecha Pernala. Ostatnio był komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Miał 43 lata.

📢 Na ulicy Piotrkowskiej stanął pierwszy w tym roku ogródek gastronomiczny. Na powietrzu można wypić kawę w Esplanadzie Biernahalle Restauracja Esplanada Biernhalle jako pierwsza w tym sezonie postawiła na ulicy Piotrkowskiej 100 w Łodzi ogródek gastronomiczny. Przed lokalem stanęły stoliki i wygodne fotele, w wazonach pięknie prezentują się czerwone tulipany. Na kawę lub lokalne piwo już od rana wpadają nie tylko łodzianie. 📢 Artystyczne torty uchodźczyni z Ukrainy robią furorę w Wieluniu GALERIA ZDJĘĆ Nigdy nie przypuszczała, że przyjdzie jej żyć poza Ukrainą. Dziś już myśli o pozostaniu w Wieluniu na stałe, a misternie torty spod ręki Iryny zachwycają wyglądem i smakiem 📢 Napad w Łodzi. Nożownik zaatakował w nocy stację benzynową. Za pomocą noża sterroryzował pracownicę. Co ukradł? Napad w Łodzi. Policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę, który w nocy napadł na stację benzynową w Łodzi. Przyłożył nóż do gardła pracownicy, zrabował między innymi 60 złotych i uciekł. Do napadu doszło 4 marca na stacji benzynowej przy ulicy Glinianej na Bałutach.

📢 Osoby, o tym imieniu piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Te znaki zodiaku mają pecha! Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Należysz do grona szczęśliwych znaków zodiaku? 23.03.2023 Jakie znaki zodiaku to największe szczęściarze, a do których z nich prawie nigdy nie uśmiecha się los? Sprawdź, które znaki zodiaku są w czepku urodzone, a które nie miały tyle szczęścia! Pełna lista szczęśliwych i pechowych znaków zodiaku.

📢 Ranking najlepszych łódzkich ortopedów. Lekarze ortopedzi z Łodzi polecani przez pacjentów. Najlepszy ortopeda w Łodzi 23.03.2023 Najlepszy ortopeda w Łodzi. Sprawdź ranking najlepszych łódzkich ortopedów. W poniższym materiale znajdziecie nazwiska lekarzy, adresy ich gabinetów, a także opinie, którymi podzielili się na ich temat pacjenci.

📢 Ceramika Paradyż i jej spieki wielkoformatowe TRI-D. Firma zainwestowała 140 milionów w linię produkcyjną, jedyną taką w Polsce Ceramika Paradyż zainwestowała aż 140 milionów złotych w produkcję spieków wielkoformatowych TRI-D. To najbardziej ekskluzywny, designerski materiał do aranżacji wnętrz i szeregu zastosowań na zewnątrz. Zastępuje naturalny kamień, ale ma więcej zalet użytkowych, dzięki czemu szybko zdobywa popularność w branży kamieniarskiej. Linię produkcyjną, jedyną taką w Polsce, uruchomiono jesienią 2022 roku., ale dziennikarzom po raz pierwszy pokazano ją w środę, 22 marca 2023 roku w Paradyż Design LAB w Tomaszowie Mazowieckim. W prezentacji uczestniczył nasz słynny artysta Michał Wiśniewski.

📢 Lex deweloper w Śródmieściu Łodzi. Wniosek z wymazaną nazwą inwestora i apel aktywistów o protesty przeciw inwestycji W Urzędzie Miasta Łodzi złożono kolejny wniosek o zgodę na budowę apartamentowca na prawie lex deweloper, czyli z ominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dokumentacji nie znajdziemy jednak nazwy inwestora.

📢 Nie żyje profesor Piotr Smolewski. Wybitny łódzki lekarz hematolog zmarł w wieku 62 lat. Pogrzeb w czwartek Zmarł profesor Piotr Smolewski, wybitny łódzki lekarz. O jego śmierci poinformował Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Profesor miał zaledwie 62 lata. Pogrzeb w czwartek 23 marca. 📢 Oni są poszukiwani listami gończymi! Złodzieje, oszuści, włamywacze poszukiwani przez policje. Poznajesz te osoby? Uważaj, mogą być groźni! Uważaj! Za tymi przestępcami zostały wystawione listy gończe! Są wśród nich osoby poszukiwane za kradzieże, włamania, pobicia i nie tylko. Rozpoznajesz kogoś z nich lub wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Koniecznie skontaktuj się z policją! Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję!

📢 Samochody za pół ceny w Łódzkiem. Tanie samochody od komornika z Łodzi i województwa Przedstawiamy najnowsze zestawienie tanich samochodów w Łodzi i województwie łódzkim. Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić na aukcjach komorniczych! Jakie samochody można wylicytować na licytacjach komorniczych! Najtańsze z nich znajdziecie poniżej 4 000 złotych!

📢 Są ze sobą od wielu lat, a wciąż między nimi iskrzy. Oto liderzy akcji Ona i On w kategorii razem więcej niż 7 lat na dzień przed finałem Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat. Głosowanie kończy się w środę 22 marca o godzinie 20.30.

📢 Czeska Sauna przenosi się z Kościuszki na Piotrkowską 136. Lokatorzy kamienicy obawiają się hałasów i uciążliwości Przenosiny klubogalerii Czeska Sauna na Piotrkowską budzi sprzeciw przyszłych sąsiadów. Konflikty na Piotrkowskiej o hałasy są częste, zwłaszcza w ciepłym sezonie.

📢 Śmierć pod kołami Pendolino w Opocznie w Łódzkiem. Gwałtowne hamowanie i przesiadka z udziałem...300 pasażerów ZDJĘCIA 46-letni mężczyzna zginął pod kołami Pendolino jadącego z Katowic do Gdyni przez województwo łódzkie. Do tragedii doszło w niedzielę (19 marca) przed godz. 15 w Opocznie na 88 km linii kolejowej nr 4. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Dzień wagarowicza w Łodzi. Tłumy młodzieży w Manufakturze i w parkach. Zobaczcie zdjęcia Wtorek 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i tradycyjny dzień wagarowicza. Grupki młodzieży od rana spacerowały po rynku Manufaktury. W sklepach z modą młodzieżową czy kawiarenkach w centrum handlowym też jest więcej nastoletnich klientów. Dzień wagarowicza - jak mówią sprzedawcy w Manufakturze - młodzież już tradycyjnie kończy w McDonaldzie.

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Łodzi. Ile kosztują działki ROD? Ceny ogródków działkowych w Łodzi Działki ROD, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe cieszą się popularnością każdego roku. Są idealnym miejscem na wypoczynek i relaks, bez konieczności wyjazdu z miasta. Największą popularność zyskują natomiast w okresie wiosenno-letnim. Jeśli szukasz miejsca na wypoczynek z rodziną bez konieczności wyjazdu poza miasto, warto zastanowić się nad zakupem ogórka działkowego! Poniżej znajdziesz oferty ogródków działkowych w Łodzi.

📢 Nowy serial "Polowanie na ćmy". Łódź i Pabianice zagrały w serialu TVP Warszawę z 1905 roku W niedzielę w TVP 1 obejrzeliśmy pierwszy odcinek serialu „Polowanie na ćmy”. Zdjęcia do niego kręcono między innymi w Łodzi i Pabianicach. Nasze miasta zagrały Warszawę z początku XX wieku. 📢 Ścigany w Europie 27-letni Tadżyk został zatrzymany przez policję w Piotrkowie. Wpadł, bo zostawił dziecko w aucie Zobacz zdjęcia Ścigany w Europie 27-letni Tadżyk został zatrzymany przez policję w Piotrkowie. Był poszukiwany przez austriacki wymiar sprawiedliwości za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi. Wpadł, bo zostawił dziecko w zamkniętym samochodzie. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, którzy pełnią służbę na terenie działania Komendy Miejskiej Policji Piotrków.

📢 Oto najbiedniejsze miasta województwa łódzkiego. Mieszkasz w nich? Może warto pomyśleć o przeprowadzce? Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźnikach dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2023 rok. Na jego podstawie przygotowaliśmy zestawienie najbiedniejszych miast w województwie łódzkim. Przepaść jaka dzieli najbogatsze i najbiedniejsze miasto w regionie jest ogromna! Zobaczcie. 📢 Pirat drogowy... okazał się mężem wiozącym do szpitala rodzącą żonę. Zamiast mandatu dostał eskortę FILM Akcja policji. Policjanci drogówki zwrócili uwagę na pędzący ulicami Łodzi z nadmierną prędkością samochód. Postanowili go zatrzymać myśląc, że mają do czynienia z piratem drogowym. Okazało się, że pędzący kierowca wiózł do szpitala rodzącą małżonkę. W tej sytuacji policjanci błyskawicznie uruchomili sygnalizację świetlną i dźwiękową i zaczęli eskortować auto z rodzącą kobietę. 📢 Kibole jechali na ustawkę i wpadli. Skontrolowano 9 samochodów. Kominiarki, ochraniacze, rękawice i... "gleba" ZDJĘCIA W seacie, którego kierowca na widok policjantów gwałtownie cofnął i rozbił dwa auta, funkcjonariusze znaleźli kominiarki z emblematami Widzewa. Akcja miała miejsce w czwartek (16 marca) około godz. 22 na ul. Żubardzkiej na Bałutach. W tym miejscu oprócz seata mundurowi skontrolowali jeszcze dwa samochody, gdzie znaleźli ochraniacze na zęby i rękawice używane podczas mieszanych sztuk walki.

📢 Restauracja Rajskie Manu w Łodzi jest już po rewolucji. Jak wygląda teraz dawne Rajskie Jadło w Manufakturze? Zobaczcie zdjęcia i film Rajskie Manu jest już po rewolucji. Ale nie Magdy Gessler. Restauracja znajdująca się w Manufakturze zmieniła nazwę z Rajskie Jadło na Rajskie Manu , ale też menu. Przyświeca jej teraz hasło: Zalewajka to łódzki ramen! 📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź, czy jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki? To już drugi dzień próbnej matury z "Dziennikiem Łódzkim" 2023. W środę tegoroczni maturzyści mierzyli się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Już jutro przed uczniami szkół ponadpodstawowych kolejne wyzwanie - matura próbna z języka angielskiego! Sprawdź, czy jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki. Publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Matura próbna 2023 język polski. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź, czy jesteś przygotowany do egzaminu z polskiego Rozpoczęła się próbna matura z "Dziennikiem Łódzkim" 2023. Pierwszy dzień to egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach o godzinie 8 we wtorek, 14 marca. Maturzyści sprawdzają swoją wiedzę i stan przygotowań przed majową maturą. Publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z języka polskiego. 📢 Emerytura brutto i netto od marca 2023. Tabela wypłat emerytur w marcu po waloryzacji. Waloryzacja kwotowa i procentowa od marca 4.03.2023 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Taka będzie twoja emerytura 2023 po waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wyniesie 114,8 procent. Minister Marlena Maląg informuje, że minimalna podwyżka wyniesie 250 zł . Minister rodziny i polityki społecznej dodała, że łączny koszt waloryzacji emerytur w 2023 roku wyniesie ok. 44,15 mld zł.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Głosowanie rozpoczęte - możesz jeszcze przesłać swoje zdjęcie. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Województwa Łódzkiego. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X! 📢 8-latek pogryziony przez psy w Komorowie koł Rawy Mazowieckiej. NOWE FAKTY. Jak psy wydostały się z kojca? Gdzie byli rodzice? Mimo wysiłku policjantów, strażaków i ratowników medycznych nie udało się uratować życia 8-letniego chłopca, który został zaatakowany na podwórku przez swojego psa lub swoje psy (jeszcze tego nie wiadomo). Do tragedii doszło w czwartek (9 lutego) przed godz. 16 w miejscowości Komorów (gm. Cieladz) pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem.

📢 Seks i znaki zodiaku. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach 10.02.2023 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? 📢 ONA i ON Głosowanie zakończone! Wybraliśmy najsympatyczniejsze pary w naszym regionie. Teraz czas na ogólnopolski finał. Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Stygmaty i objawienia księdza z Łodzi. Ks. Łukasza Prausa jest suspendowany. Informacja archidiecezji łódzkiej 25.12.2022 Łódzki ksiądz mówił, że ma stygmaty i objawienia. Łódzka kuria na swej stronie internetowej opublikowała komunikat o stanie prawnym ks. Łukasza Prausa, który kiedyś pracował na terenie archidiecezji. Ksiądz ten jest suspendowany, a więc nie może wykonywać żadnych funkcji kapłańskich.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!