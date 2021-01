Przegłosowana podwyżka opłat za śmieci! Nowe stawki za śmieci w Łodzi wyliczane w oparciu o zużycie wody 27.01.2021

Nowy system opłat za wywóz śmieci Rada Miejska Łodzi uchwaliła w środę (27 stycznia). Łodzianie w większości zapłacą od ilości zużytej wody. Nowy, mieszany system zostanie wprowadzony dzięki głosom radnych Koalicji Obywatelskiej i SLD, klub PiS był przeciw.

To było drugie podejście do zmiany systemu. Pierwszy szereg uchwał w tej sprawie z listopada 2020 r. - nie konsultowany nawet ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które mają stawić istotny element nowego systemu - w grudniu uchyliła Regionalna Izba Obrachunkowa. Według radnych KO-SLD po wprowadzeniu nowego systemu, za wywóz śmieci w końcu zapłacą wszyscy łodzianie, bo poprzedni - "za osobę" - w teorii był sprawiedliwy, w praktyce zaś pozwalał na "ucieczkę" bez konsekwencji, co spowodowało ubytek 80 tys. łodzian w systemie i dziurę na kwotę 50 mln zł. Ile zapłacą za śmieci łodzianie w nowym systemie? WYSOKOŚĆ STAWEK ZA WYWÓZ ŚMIECI W ŁODZI W 2021 R. W zabudowie wielolokalowej (bloki, kamienice, apartamentowce) zapłacą za odbiór śmieci w oparciu o zużycie wody: 9,60 zł. od metra zużytej wody

19,20 zł od metra zużytej wody w sytuacji, gdy odpady nie są segregowane

Pomiary mają się odbywać co trzy miesiące. Przy założeniu, że prezydent Łodzi chce, by nowy system obowiązywał od 1 lipca 2021 r., pierwszy pomiar (czyli zebranie danych z wodomierzy) powinien się odbyć 1 kwietnia, drugi 30 czerwca. Na tej podstawie zostanie wyliczone średniomiesięczne zużycie wody w konkretnym lokalu i będzie to suma, którą właściciel będzie odprowadzał co miesiąc przez najbliższy kwartał, czyli za lipiec do września. Następnie brany ma być pod uwagę pomiar z końca czerwca i dane z końca września, z których zostanie wyliczona opłata na kolejne trzy miesiące itd.

Biorąc pod uwagę wyliczenia ZWiK, wedle których mieszkaniec zużywa średnio 3 m. sześc. wody w ciągu miesiąca, jeśli czteroosobowa rodzina rodzina zużyje 12 m. sześc. wody, zapłaci za wywóz śmieci 115, 20 zł. miesięcznie (w zeszłym roku w systemie "za osobę" ta sama rodzina płaciła 96 zł.). W przypadku, gdy ta czteroosobowa rodzina opadów nie segreguje, opłata miesięczna wyniosłaby 230, 40 zł.

W zabudowie jednorodzinnej mieszkańcy zapłacą w "starym" systemie, czyli tak jak w zeszłym roku, tyle, że ze stawką wyższą o 10 zł. 34 zł za osobę

68 zł za osobę w sytuacji, gdy odpady nie są segregowane. W modelu za osobę zapłacą także mieszkańcy z lokali nie podłączonych do miejskiej sieci wodnokanalizacyjnej lub nieposiadający wodomierzy. KTO WINNY PODWYŻEK I DLACZEGO ŚMIEŚCI SĄ CORAZ DROŻSZE? Według radnych KO i SLD "śmieci drożeją w całej Polsce przez zwiększanie przez rząd PiS tzw. opłaty marszałkowskiej (z 14 zł od tony odpadów komunalnych w 2017 r., do 270 w 2020 r.). Jednak wprowadzenie systemu od zużytej wody spowoduje, że "wielu łodzian zapłaci mniej niż dotychczas, a tylko niektórzy więcej". Uchwały nie poparł klub PiS, ponieważ system mieszany, gdzie inaczej płacą mieszkańcy domów jednorodzinnych, a inaczej np. bloków, "dzieli łodzian na lepszych i gorszych" i powoduje podwyżkę od 40 do 150 proc." Wciąż rosnące stawki za odbiór śmieci w Łodzi to zaś efekt m.in. "rezygnacji z budowy spalarni przez prezydent Hannę Zdanowską", a także "brak inwestycji we własnej spółce, czyli Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania".