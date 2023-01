Przekąski dla niespodziewanych gości. Przepisy na karnawałowe przekąski

Dyskusje przy stole o wrażeniach z lektur czy filmów, wspomnienia, pogaduchy o życiu czy nocne rodaków rozmowy – wesołe biesiadowanie to przyjemność sama w sobie. Takie spotkania udają się jeszcze lepiej, jeśli przygotujemy smaczne przekąski, które umilą ekscytujący wieczór. Prezentujemy trzy propozycje przekąsek z wędlinami, na stworzenie których będziemy potrzebować nie więcej niż 30 minut.

– Szynka czy kiełbasa to wędliny, które przeważnie każdy ma w domu – mówi Anna Burak z firmy Dobrowolscy. – Dlatego wykorzystanie ich do zrobienia szybkich przekąsek nasuwa się od razu. Oczywiście, na finalny smak duży wpływ ma jakość wędlin, dlatego warto decydować się na sprawdzone produkty, a z pewnością zostanie to przez naszych gości docenione. Nawet w improwizowanych okolicznościach.

Czas przygotowania każdej przekąski to około 25–30 minut.

Kajzerki z kiełbasą i serem

Składniki: