Przemoc wobec seniorów jest powszechna. Jak z nią walczyć? Warsztaty dla lekarzy w ramach projektu SAVE w Łodzi Matylda Witkowska

Co szósty senior pada ofiarą przemocy lub zaniedbania ze strony bliskich. To trudny temat, bo seniorzy nie zawsze chcą lub mogą z kimś o tym porozmawiać. Warsztaty dla lekarzy i opiekunów na temat wykrywania takiej przemocy odbyły się we wtorek (7 lutego) w Łodzi.