Przepis na karpia na Wigilię. Jak smażyć rybę? Najlepsze przepisy na karpia na Wigilię i Boże Narodzenie 19.11.2021

Składniki:

Ryba: 1 kg karpia

pół szklanki startego sera żółtego gouda

300 g szpinaku

sok z 1/2 cytryny

1,5 łyżki przyprawy do ryb

4 łyżki oleju do smażenia

2 łyżki masła klarowanego

sól i pieprz do smaku

Sos: 3 łyżki masła

3 czubate łyżki mąki pszennej

1,5 szklanki mleka

2 liście laurowe

szczypta startej gałki muszkatołowej

sól i pieprz do smaku



Przygotowanie

Rybę oczyścić i opłukać pod chłodną, bieżącą wodą. Płaty pokroić na 4-6 kawałków, przyprawić solą, pieprzem i przyprawą do ryb, a następnie skropić sokiem z cytryny.



Odstawić na 3 godziny. W tym czasie poddusić szpinak. Następnie na rozgrzanej patelni z olejem obsmażyć kawałki ryby (po 3 minuty z każdej strony). Nasmarować żaroodporne naczynie masłem i ułożyć w nim rybę. W rondelku rozpuścić masło, a następnie stopniowo dodawać mąkę. Po połączeniu składników zdjąć naczynie z ognia i dodać zimne mleko energicznie mieszając, aby powstała jednolita, gładka masa. Całość postawić znów na ogniu, dodać liść laurowy i gotować przez 5 minut mieszając. Doprawić solą, pieprzem oraz szczyptą gałki muszkatołowej. Następnie na rybie ułożyć warstwami: szpinak, starty ser żółty i ponownie szpinak. Całość zalać przygotowanym sosem. Przykryć naczynie, wstawić na 20 minut do rozgrzanego piekarnika i piec w 180 st. C. Danie po upieczeniu podawać z dodatkami lub świeżym, białym pieczywem.



Dobra rada:

Świeżego karpia należy wcześniej odpowiednio wyfiletować. Do tej czynności przyda się nam specjalny, ostry nóż do filetowania. Zaczynamy nacinając rybę tuż przy głowie aż do kręgosłupa, przy czym nie odcinamy głowy. Następnie przecinamy karpia wzdłuż grzbietu, prowadząc nóż powoli po ości kręgosłupa i kończąc to cięcie niedaleko ogona.



Kiedy przygotujemy już pierwszego filet, zaczynamy drugi w tym właśnie miejscu. Obracamy rybę i nacinamy ją z drugiej strony głowy. Trzymając filet przesuwamy nożem dociskając ostrze do skóry karpia. Gotowe filety można wykorzystać do potrawy.