Przepis na lekki krem cytrynowy z jaj. Deser, jak z najlepszej cukierni. Co trzeba wiedzieć o cukierniczym fachu?

Składniki

4 jaja M lub L,

2 duże cytryny,

160 g cukru,

pół kostki masła.

Sposób przygotowania

Cytryny dokładnie myjemy i ścieramy tarką ich skórki, następnie przekrawamy owoce, wyciskamy sok do małego rondla, dodając tam startą skórkę i cukier. Przygotowujemy kąpiel wodną. Do dużego garnka wstawiamy rondelek z wymieszanym sokiem, a następnie nalewamy do dużego garnka tyle wody, aby ścianki małego były zanurzone do połowy, włączamy podgrzewanie i mieszamy. Wbijamy jajka i dodajemy masło, nie przestając mieszać. Kontynuujemy tę czynność przez ok. 20 minut. Gotowy krem wlewamy do miseczek lub słoiczków, zostawiamy do ostygnięcia, a następnie wstawiamy do lodówki. Serwujemy najlepiej kolejnego dnia, wówczas krem jest najsmaczniejszy.