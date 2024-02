Przepis na najlepsze faworki. Jak zrobić ciasto na chrupiące faworki? Co jest potrzebne i jak zrobić chrust?

Sprawdzony przepis babci na idealne faworki. Zobacz rady doświadczonych gospodyń, co zrobić, aby chrust był idealnie chrupki.

Faworki, zwane też chrustem, są obok obok pączków najczęściej przyrządzanym w karnawale przysmakiem. Idealnie sprawdzą się jako słodycze do kawy w tłusty czwartek, ostatki ale i zupełnie bez okazji! Sprawdź prosty przepis na klasyczne domowe faworki, który zawsze wychodzi, a chrust jest idealnie kruchy.

Szybkie faworki, które udadzą się każdemu. Sprawdź stary przepis

Chrust, czy też faworki, to łatwy i szybki w wykonaniu przysmak na tłusty czwartek, który można przygotować samemu w domu. Są o wiele prostsze do usmażenia niż pączki i zdecydowanie szybciej się je przygotowuje. Idealny chrust to taki, jak sama nazwa wskazuje, który jest kruchy i delikatny, a w trakcie smażenia nie nasiąknął tłuszczem. Przepis na kruche faworki, które zawsze się udadzą to marzenie każdej gospodyni. Co zrobić aby faworki po usmażeniu były idealnie kruche i delikatne? Sprawdź rady w galerii zdjęć

Przepis babci na kruche faworki

Kruchości i delikatności nadają faworkom użyte do ich pieczenia żółtka. Spirytus lub ocet, który możemy wlać do ciasta zapobiegnie natomiast nasiąkaniu faworków tłuszczem podczas smażenia. Dzięki temu również faworki nie będą twarde.

Składniki 2 szklanki mąki pszennej (szklanka ma 250 ml)

4 żółtka w temperaturze pokojowej

Łyżka cukru pudru

5 łyżek gęstej śmietany (12% lub 18%)

Szczypta soli

2 łyżeczki spirytusu lub octu

cukier puder

1,5 kg smalcu lub 2 litry oleju do smażenia

Szybki przepis na faworki - sposób przygotowania 1. Uformuj na stolnicy kopiec z przesianej mąki. W wykonany na czubku dołek wbij żółtka, dodaj cukier puder, śmietanę, sól i spirytus lub ocet. Zagnieć ciasto zagarniając mąkę od zewnątrz do środka i mieszaj do połączenia składników. Ciasto musi być jednolite i mieć konsystencję podobną do ciasta na pierogi. 2. Jednolite już ciasto wałkuj a potem składaj na pół i znów wałkuj przez około 10-15 minut. W międzyczasie ciasto tłucz wałkiem - dzięki temu do ciasta wtłoczysz więcej powietrza.

3. Podziel ciasto na dwie części i jedną odłóż na później. Druga rozwałkuj na jak najcieńsze placki. Potnij je na paski o wymiarach około 3x10 centymetrów. W środku każdego paska zrób podłużną dziurkę i przewlecz ciasto przez dziurkę, tak by powstał ładny faworek.

4. Olej lub smalec rozgrzej do 180 stopni Celsjusza w szerokim garnku lub rondlu i wkładaj do niego po kilka ciastek jednocześnie. Smaż do złotego koloru, czyli około 30 - 60 sekund z jednej strony. Usmażone już faworki układaj na ręczniku papierowym. Podawaj z cukrem pudrem.

Co trzeba zrobić żeby faworki były kruche

Idealne faworki to kruche i delikatne w smaku ciasteczka. Doświadczone gospodynie mają na nie swoje sprawdzone sposoby, aby wyszły najlepsze. Co zrobić, żeby faworki nie nasiąkały tłuszczem i nie przypalały się w trakcie smażenia? Jaki tłuszcz jest najlepszy? Sprawdź w galerii zdjęć rady, które sprawią, że twoje faworki będą lepsze.

