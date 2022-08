Przepis na syrop z buraków. Syrop z buraka na wzmocnienie. Na jakie schorzenia pomaga burak? Właściwości zdrowotne buraka 1.08.2022

Składniki odżywcze buraka

Burak zawiera w sobie wiele składników mineralnych. Jest bogaty w cynk, magnez, potas, żelazo, fosfor. Zawiera również witaminy z grupy B, C, E, K, A.

Jak spożywać buraki?

Jak przygotować sok z buraka?

2-3 buraki należy umyć, obrać i wrzucić do wyciskarki. Do soku warto także wycisnąć jabłko lub marchew, by zneutralizować mdły smak warzywa.