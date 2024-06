Przepis na syrop z mniszka lekarskiego. Jakie właściwości ma syrop z mleczy? Kto nie powinien pić syropu z mniszka 7.06.2024

Mniszek lekarski, pospolicie nazywany mleczem, rośnie prawie wszędzie, więc łatwo jest go zdobyć. Mimo że roślina o żółtych kwiatach przez wielu uważana jest za chwast, przetwory z niej wykazują wiele właściwości leczniczych. Kwitnienie mniszka lekarskiego w zależności od pogody danego roku i warunków klimatycznych w danym regionie przypada już od kwietnia i trwa do sierpnia.

Kto nie powinien pić syropu z mniszka lekarskiego?

Mniszek lekarski i jego przetwory mają szereg pozytywnych skutków stosowania, jednak należy pamiętać również o przeciwwskazaniach. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę skład syropu i wysoką zawartość cukru - nie będzie to dobry wybór dla diabetyków. Do przeciwskazań należą również schorzenia takie jak nadkwasota lub wrzody żołądka. Syropu z mleczy nie powinny stosować również osoby uczulone na mniszek lekarski. Nie będzie to również dobry produkt dla osób, które zmagają się ze schorzeniami nerek, kamicą dróg żółciowych i chorobami związanymi z pęcherzykiem żółciowym.