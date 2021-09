Przepisy na dania z cukinii i kabaczka. Pasztet z cukini, kiszona cukinia. Proste i szybkie dania z cukinii! 17.09.2021

Z cukinii przyrządza się zupy, sałatki, surówki, napoje, desery, a także marynaty. Cukinia jest smaczna i to jest jej główna zaleta! Warzywo to jest jedna niezbyt kaloryczne, to dobra wiadomość dla osób szukających produktów dietetycznych.

Jaka jest różnica pomiędzy cukinią a kabaczkiem ? Są to dwie nazwy tego samego warzywa. Cukinia pochodzi od włoskiego "zucchina" i znaczy tyle co mała dynia. Cukinia - kabaczek (z fr. courgette) na południowym wschodzie Polski - to odmiana dyni zwyczajnej. Kabaczków, cukinii jest bardzo dużo odmian, które różnią się znacznie i wyglądem i smakiem.

Pamiętajmy, że cukinia to wyjątkowo "mokre" warzywo. Przed pieczeniem należy cukinię odcisnąć z soku i to dokładnie. Ma to znaczenie przy wyrabianiu ciasta. Nie uzyskamy odpowiedniej konsystencji jeśli będzie zbyt dużo soku. A dodając dla zagęszczenia zbyt dużo bułki lub kaszy sprawimy, że nasz pasztet z cukinii straci cukiniowy charakter.

Cukinia z mięsem mielonym i ryżem. Przepis

300 g mięsa mielonego

3 średnie cukinie

łyżka koncentratu pomidorowego

1 torebka ryżu

łyżka ziół prowansalskich

3 ząbki czosnku

1 duża cebula

sól

pieprz

4 łyżki startego żółtego sera

oliwki (najlepiej czarne)

olej do smażenia

Cukinię umyć, przekroić i wydrążyć.

Wydrążoną cukinię posolić i popieprzyć.

Ugotować ryż

Na oleju podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę, dodać mięso, pokrojony na plasterki czosnek i przyprawy. Do usmażonego mięsa dodać na koniec oliwki pokrojone w plastry i koncentrat pomidorowy.

Wszystko to wymieszać z ugotowanym ryżem.

Farsz nakładać do cukinii, posypać serem i wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec ok 20-30 min.