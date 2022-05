Przepisy na regionalne potrawy od koła gospodyń z wiejskich. Sprawdzone przepisy na dania od koła gospodyń wiejskich

Pieczone pierogi z ziarnami po mierzyńskuSkładniki: 600 g mąki, pół kostki margaryny, pół szklanki kwaśnej śmietany, 3 dag drożdży, 2 jajka, sól, cukier do smaku, kg pieczarek, 700 g kapusty kiszonej, 2 cebule, olej, ziarna słonecznika, dyni lub makPrzygotowanie: Śmietanę wymieszać z pokruszonymi drożdżami, jajkiem i szczyptą soli. Dodać mąkę i masło. Wyrobić ciasto. Odstawić na godzinę do lodówki. Pieczarki umyć, zetrzeć na tartce z dużymi oczkami. Cebulę pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać olej, podsmażyć cebulę, dodać pieczarki i dusić do miękkości. Doprawić solą, pieprzem i słodką papryką. Dodać obgotowaną i drobno pokrojoną kapustę. Z ciasta formować pierogi, nadziewać farszem. Wierzch smarować jajkiem, posypać pestkami i ziarnami. Piec 30 minut w tem. 180 st.