Przepisy na tradycyjne potrawy w Łódzkiem. Te regionalne dania to nasze kulinarne dziedzictwo

[sc]Pierogi z Głowna[/sc]Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 2018-01-23 w kategorii Gotowe dania i potrawy w woj. łódzkim.Pierogi z GlownaWygląd:Pieróg o kształcie półokrągłym z charakterystyczną falbanką w miejscu zlepienia. Na przekroju widoczny farsz.Kształt:Półokrągły, na przekroju elipsoidalny.Rozmiar:Półkole o średnicy ok. 6 cm i grubości ok. 1,5-2,0 cm.Barwa:Zewnętrzna jasnobeżowa, na przekroju widoczny farsz w zależności od rodzaju.Konsystencja:Konsystencja stała, miękka, delikatna.Smak:Charakterystyczny dla ciasta pierogowego. Smak i zapach farszu słodki lub lekko kwaśny.Dodatkowe Informacje:Dwa warianty farszu do pierogów: z owocami lub serem.Tradycja:W Polsce pierogi należały od dawien dawna do potraw tradycyjnych. Pieczone lub gotowane przygotowywane były jako danie świąteczne, najczęściej jednak podawane były jako danie obiadowe. W zależności od okoliczności, ich nadzienie stanowiły ziemniaki, ser, kapusta z grzybami lub owoce. W Głownie i okolicach pierogi zaczęto wytwarzać od początku XX w. Wytwarzano je z ciasta na bazie mąki, jaj, oleju i wody. Różnica występowała jedynie w nadzieniu. Do najbardziej popularnych należały pierogi z owocami oraz serem. Pierogi z owocami rozpowszechniły się w okresie międzywojennym, tworzone w oparciu o owoce leśne pozyskiwane z lokalnych lasów (jagody, maliny, borówki itp.) lub sadów – jabłka, gruszki, truskawki, wiśnie, śliwki. Także ser wytwarzano praktycznie w każdym gospodarstwie, dzięki czemu był do niego łatwy dostęp. Pierogi z serem doprawiano do smaku różnorakimi dodatkami czyniąc z nich raz potrawę wytrawną dodając pieprz, sól, cebulę, a niekiedy – głównie przed świętami – słodką, szczególnie po rozpowszechnieniu w okresie międzywojennym cukru z buraków cukrowych. Do serowego farszu dodawano również miód lub rodzynki. Pierogi z Głowna zasłynęły ze swojej wysokiej jakości nie tylko w okolicach Głowna, ale także na terenie Łodzi, Łowicza, a nawet Warszawy, gdzie dostarczano je na jarmarki i do lokalnych sklepów.