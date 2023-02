Przepisy na walentynkowe ciasta i ciasteczka. Wypieki idealne dla zakochanych

Serce na dłoniCóż lepiej wyrazić może nasze uczucia niż słodkie ciasto w kształcie serca. Jeżeli dodatkowo wypełnimy je marmoladą i pysznym kremem, idealny wieczór w towarzystwie naszej drugiej połówki gwarantowany.Składniki na ciasto:– kostka do pieczenia – 200 gramów,– mąka – 300 gramów,– cukier – 100 gramów,– żółtko – 2 sztukiSkładniki na krem:– kostka do pieczenia – 50 gramów,– budyń śmietankowy – 1 opakowanie,– mleko – 400 mililitrów,– twarda marmolada – 200 gramówSposób przygotowania:– Mąkę wymieszaj z cukrem, posiekaną margaryną do pieczenia i żółtkami.–Szybko zagnieć ciasto i odstaw na godzinę do lodówki.– Następnie ciasto rozwałkuj i wytnij z niego 4 identycznej wielkości serduszka.– Z pozostałego ciasta wytnij foremkami małe serduszka.– Duże serca przełóż na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę, nakłuj widelcem i piecz w 200 st. C około 15–20 minut.– Małe serduszka upiecz oddzielnie, gdyż pieką się krócej.– Budyń ugotuj na gęsto w 400 ml mleka.– Ostudź, a następnie zmiksuj z pozostałą margaryną do pieczenia.– Powstałym kremem posmaruj dwa serca i przykryj je dwoma pozostałymi.– Marmoladę włóż do rondla i lekko podgrzej, aby się rozpuściła.– Marmoladę wyłóż na ciasto i uformuj z niej serduszko.–Odstaw do zastygnięcia.

