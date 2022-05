Przepisy od koła gospodyń z powiatu piotrkowskiego. Pyszne potrawy regionalne! Pyszne obiady, sprawdzone potrawy regionalne i desery!

Plucickie kluski ziemniaczane tzw. goły z mięsemSkładniki: 700 g ugotowanych ziemniaków przeciśniętych przez praskę, 700 g tartych surowych ziemniaków odciśniętych przez ściereczkę, 300 g maki ziemniaczanej, 2 jajka, 1 kg mięsa wieprzowego np. łopatki, 2 cebule, 2 łyżki smalcu, przyprawy do smaku,sol,pieprz, do okraszenia ok. 300 g słoninki pokrojonej w kostkęPrzygotowanie: Pokrojone mięso wieprzowe podsmażamy na smalcu i dusimy do miękkości z dodatkiem pokrojonej w kostkę cebulki,doprawiamy do smaku. Uduszone i wystudzone mięso przekręcamy przez maszynkę do mięsa na drobnych oczkach, doprawiamy i wyrabiamy na jednolita masę. Z ugotowanych ziemniaków, tartych odciśniętych, mąki ziemniaczanej i jajek zagniatamy masę. Z masy formujemy kulki, w środek wkładając wcześniej przygotowane mięso. Uformowane kluski tzw. goły gotujemy w dobrze osolonej wodzie z dodatkiem oliwy. Po ugotowaniu okraszamy przesmażona słoniną z dodatkiem cebuli pokrojonej w kostkę. Dobrym dodatkiem na ciepło, jak i na zimno może być np. ćwikła z chrzanem