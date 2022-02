Przerwanie wału w rzece Ner pod Świnicami Warckimi. Na miejscu pracują strażacy

W rzece Ner w miejscowości Kosew w gminie Świnice Warckie doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. Zalało okoliczne pola i łąki. Na miejscu wciąż pracują strażacy.

Działania straży pożarnej wciąż trwają i polegają na wzmacnianiu wału przeciwpowodziowego na długości około ośmiu metrów. Układane są worki z piaskiem oraz palikowanie. Na razie ciężko jest określić przyczynę przerwania wału oraz ilość terenu, jaki zalała woda - powiedział asp. Grzegorz Sobiński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

We wtorek do gminy zgłosił się mieszkaniec Kosewa, który poinformował nas o przerwaniu wału przeciwpowodziowego w tej miejscowości. Natychmiast zebrał się nasz sztab kryzysowy. Początkowo planowaliśmy umieszczenie zapory wodnej tzw. rękawa, jednak po oględzinach przez strażaków zdecydowano o utworzeniu tymczasowego wału przeciwpowodziowego. Strażacy wykorzystują łódkę, aby przetransportować worki z piaskiem, ponieważ teren jest podmokły. Sytuacji nie ułatwiły również bobry, które podcięły jedno z drzew. Z Wód Polskich otrzymaliśmy informację, że dzisiaj około godziny 18 należy spodziewać się w Nerze fali zebraniowo - opadowej nadciągającej z wyżyny łódzkiej. Niestety, ale woda może zalać podwórka, a nawet wedrzeć się do budynków znajdujących w miejscowości Kosew - powiedziała nam Sylwia Prażnowska, wójt gminy Świnice Warckie.