Przez akademię do seniorskiego GKS Bełchatów

To Jakub Miarka, który pojawił się na boisku w wygranym przez zespół trenera Patryka Rachwała meczu z ZniczemPruszków (3:2). W 87 minucie meczu zmienił Waldemara Gancarczyka. Tego dnia kolejne ligowe minuty zaliczyli także piłkarze, którzy debiutowali w II lidze tydzień wcześniej w Puławach.Mowa o Kewinie Komarze, Oskarze Przywarze i Kamilu Mizerze. W kwietniu tego roku swój debiut w seniorskim GKS, ale na poziomie I ligi odnotował za to Kacper Sionkowski. Jeśli chodzi o Jakuba Miarkę, to w poprzednim sezonie grał w drużynie rezerw, która została wicemistrzem grupy drugiej klasy okręgowej.W meczach o punkty strzelił trzy gole.

W dalszym ciągu prowadzony jest letni nabór do sekcji piłkarskich i zapaśniczych Akademii GKS Bełchatów. W pierwszej kolejności na treningi zaproszeni są chłopcy urodzeni w latach 2013-2017. Nowością jest otwarcie sekcji piłkarskiej dziewcząt z roczników 2012 i młodszych, na treningi której przychodzi regularnie już kilka zawodniczek.- Pół roku funkcjonowania Akademii to stała profesjonalizacja prowadzonego szkolenia dzieci i młodzieży - mówi Szymon Serwa, prezes Akademii GKS Bełchatów. - Oferta na sezon 2021/22 z pewnością będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem i w naszych szeregach powitamy młodych sportowców.