Przez pandemię kupujemy mniej chleba i wędlin, ale więcej mąki, masła, sera i cukru. GUS zbadał, jak Polacy jedzą w pandemii

Pandemicznym wydatkom przyjrzeli się pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawdzali również, ile w ubiegłym roku wyniósł tzw. dochód rozporządzalny, czyli ile mieliśmy pieniędzy na wydatki i oszczędności - po zapłaceniu podatków oraz składek. Okazuje się, że w porównaniu do 2019 roku dochód na osobę wzrósł o 2 proc. i wyniósł 1919 zł. Nie wszyscy jednak mieli taką kwotę do dyspozycji, a w najtrudniejszej sytuacji byli renciści, którym musiało wystarczyć 1522 zł brutto. Przedsiębiorcy zaś dysponowali kwotą 2.238 zł brutto.

Województwo łódzkie ciągle znajduje się w gronie tych regionów, w których dochód na osobę jest niższy od średniej krajowej. Do zrównania się brakuje nam 2,5 proc. Co ciekawe, inaczej wygląda to w przypadku wydatków. Miesięcznie wydajemy 1432 zł - o 1,3 proc. więcej niż wynosi średnia dla kraju. Najwięcej wydają mieszkańcy województwa mazowieckiego - 1.443 zł, a najmniej podkarpackiego - 931 zł.

Okazuje się, że ryb i owoców morza jemy tyle samo, co przed pandemią, za to chleba jemy mniej o 7,7 proc., a wędlin o 0.,5 proc. Powód jest w zasadzie jeden.

Nie wszyscy jednak kupują i jedzą tak samo, a w dużym stopniu zależy to od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Wraz ze wzrostem ich zamożności, wyższy był poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych takich jak pieczywo i produkty zbożowe, mięso, warzywa, owoce, sery i twarogi oraz wody mineralne i źródlane.

W domach i mieszkaniach przybyło sprzętów

Pandemia miała też wpływ na zakupy nieżywnosciowe. W 2020 r. wystąpił wzrost poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w drukarkę - o 17,1 proc., zmywarkę do naczyń - o 14 proc. Polacy kupili także więcej smartfonów - wzrost o 9,6 proc., urządzeń z dostępem do internetu - o 6,1 proc. W przypadku urządzeń z dostępem do internetu największy wzrost w stosunku do 2019 roku odnotowano w grupie emerytów i rencistów (o 18,8 proc.). Starsi Polacy zainwestowali głównie w smartfony - odnotowano wzrost o 27,9 proc.