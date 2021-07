Przez pandemię spadła liczba i ślubów i rozwodów. Sądy mogą się niebawem zapchać - przewiduje naukowiec z Łodzi

W ubiegłym roku pracownicy urzędów stanu cywilnego udzielający ślubów oraz sędziowie mieli mniej pracy. Mniej chętnych było zarówno do zawarcia ślubu jak i do formalnego rozstania. Ogromny wpływ miały na to ograniczenia związane z pandemią. W pewnym momencie w ślubach udzielanych w urzędzie udział mogło wziąć pięć osób (oprócz urzędnika), a nowożeńcy i świadkowie musieli mieć na twarzach maseczki ochronne. Przez pewien czas obowiązywał również zakaz organizowania wesel lub można je było organizować z dużymi ograniczeniami, co dodatkowo zniechęcało do pobierania się.

Mniej ślubów

W 2019 roku w Łodzi odbyły się 3.182 śluby, natomiast w ubiegłym roku zaledwie 2.498. Liczba nowych małżeństw zmniejsza się z roku na rok, ale w czasie pandemii skala niechęci do formalnego wiązania się była większa.

Rozwód po pandemii

Trudno też było dostać się do sądu, rozprawy były przesuwane na późniejsze terminy, co z kolei zniechęcało do rozwodu. Trudniej było również uzyskać poradę adwokata, spotkać się z prawnikiem, przedstawić mu dokumenty. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pary, które myślały o formalnym rozstaniu się, zrezygnują z tego kroku. Najpewniej przełożą rozwód na później, tak jak pani Jolanta i pan Marcin z Łodzi, którzy w ubiegłym roku obchodzili 11. rocznicę ślubu.