Przez rok pandemii w Łódzkiem bardzo wzrosło bezrobocie. Ale w jednym powiecie spadło. Zobacz, ilu jest bezrobotnych w miastach i powiatach

- Jest to efekt pandemii - tłumaczy Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. - Z reguły w marcu sytuacja na rynku pracy się poprawiała, a najtrudniejsza sytuacja panowała w styczniu oraz w lutym. W tym roku nie mamy jednak do czynienia z sezonowym wahaniem, tylko z bardzo niekorzystną tendencją: jest mniej zwolnień grupowych, można mówić o pełzającym bezrobociu.

Dyrektor zwraca uwagę na to, że o ile duże firmy produkcyjne radzą sobie całkiem nieźle, to zupełnie inna sytuacja panuje w usługach. Dużo ludzi straciło pracę, na dodatek chodzi o lepsze miejsca pracy, z wyższymi zarobkami, np. w reklamie czy HR. Piotr Bors podkreśla, że Łódź traci te miejsca pracy, na których najbardziej wszystkim zależy.

W innych miastach też jest gorzej

Bezrobotnych przybywa w niemal wszystkich miastach i powiatach naszego województwa. W powiecie bełchatowskim bez pracy jest 3 tys. osób, a rok temu było o 300 mniej, zaś stopa bezrobocia wzrosła z poziomu 5,1 proc. do 5,6 proc. W Piotrkowie zarejestrowało się o ok. 200 osób więcej, co spowodowało, że stopa bezrobocia wzrosła z poziomu 5,5 do 6,2 proc. W powiecie tomaszowskim rok temu pracy formalnie nie miało 3,4 tys. osób, zaś w marcu 2021 w takiej sytuacji było już 4 tys. osób.