Przez Widzew po medal igrzysk olimpijskich w Tokio

Jak pisze red. Wojciech Filipiak, jednym ze sprawdzianów żeńskiej piłkarskiej reprezentacji Szwecji przed igrzyskami w Tokio był mecz z Polską, rozegrany 13 kwietnia na stadionie Widzewa. Polki nieoczekiwanie nawiązały wyrównaną walkę i przegrały dopiero w końcówce 2:4. Mówiono wówczas, że Szwecja zagrała w rezerwowym składzie, ale teraz okazało się, że łódzki mecz był ważnym etapem przygotowań drużyny, która w igrzyskach zdobyła srebrny medal, ulegając w finale Kanadzie po rzutach karnych. Kanada wygrała ze Szwecją to nic dziwnego, ale że akurat w piłce nożnej? Świat się kończy...

O tym, że nie był to „rezerwowy” skład, świadczy fakt, że w finałowym meczu zagrało aż dziesięć zawodniczek, które wystąpiły w Łodzi. Grały między innymi liderka zespoły Stina Blackstenius, która strzeliła w Łodzi dwa gole oraz Caroline Seger (kapitan drużyny) i Lina Hurtig, zdobywczynie pozostałych bramek w tym meczu. Droga Szwedek do srebrnego medalu (a zasłużyły na złoty, bo w finale były zespołem lepszym) wiodła więc przez stadion Widzewa, a Polki okazały się wymagającymi rywalkami.

Szwedzkie piłkarki były w doskonałej formie (być może wykutej m.in. na Widzewie) podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. W pierwszym meczu fazy grupowej turnieju rozgrywanego w ramach igrzysk olimpijskich w Tokio reprezentacja Szwecji w piłce nożnej kobiet niespodziewanie wygrała aż 3:0 z USA. To była sensacja, bo Amerykanki uważane za faworytki do zdobycia złotego medalu igrzysk, przed meczem ze Szwedkami nie przegrały 44 kolejnych meczów międzypaństwowych. W rankingu FIFA liderki Amerykanki musiały jednak uznać wyższość piątych w rankingu Szwedek.

Bohaterką meczu w Japonii była zdobywczyni dwóch goli, Stina Blackstenius. Trzeciego gola zdobyła Lina Hurtig. Obie zagrały też na Widzewie. Szwedki po raz drugi z rzędu zdobyły olimpijskie srebro. W Rio de Janeiro w 2016 roku przegrały w finale z Niemkami 1:2.