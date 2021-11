Przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia. Jaką choinkę wybrać na święta do domu? Choinka żywa czy sztuczna? 29.11.2021

Choinka żywa czy sztuczna?

Choinka żywa czy sztuczna to odwieczne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Przyjrzeliśmy się wadom i zaletom choinek sztucznych i żywych. Pytanie „choinka żywa czy sztuczna?” zadaliśmy także fanom na Facebooku. Zdania co do tego jaką choinkę wybrać na święta są podzielone.