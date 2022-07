Przyjadą na mecz z Widzewem bogatsi o 550 tysięcy euro

Lechia Gdańsk walczy w eliminacjach Ligi Konfederacji Europy. musi przejść aż cztery rundy eliminacyjne, żeby zagrać w fazie grupowej. Na początek skupmy się zatem na stawkach w rundach kwalifikacyjnych. Jeśli biało-zieloni nie poradzą sobie w dwumeczu z Akademiją Pandev i pożegnają się z rozgrywkami już po pierwszej rundzie, to ich zarobek zamknie się w kwocie 150 tysięcy euro. W przypadku wygrania rywalizacji z zespołem z Macedonii Północnej w drugiej rundzie na biało-zielonych czeka Rapid Wiedeń. Odpadnięcie na tym etapie to zysk 350 tysięcy euro. Jeśli Lechia przejdzie i tego rywala, a zostanie wyeliminowana w trzeciej rundzie, to otrzyma 550 tysięcy euro, a odpadnięcie w czwartej rundzie kwalifikacji, to premia w wysokości 750 tysięcy euro.

Lechia w pierwszym meczu z Rapidem w Wiedniu zremisowała 0:0. Rewanż w Gdańsku 28 lipca, a więc trzy dni przed meczem z Widzewem w Łodzi.