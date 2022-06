Przykra sytuacja przed 33. Wyścigiem Solidarności i Olimpijczyków. Kto wygra na ulicy Piotrkowskiej?

- Marek Leśniewski to nasz najlepszy ekspert, rano już wie i przepowiada, jak będzie wyglądała rywalizacja na trasie - przewodniczący Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, szef zarządu Ziemi Łódzkiej Solidarności Waldemar Krenc. - Cieszę się, że Marek też przyjął zaproszenie i będzie z nami. Cały wyścig będzie jechał z nami Edward Skorek, przyjedzie z nami aż do Łodzi. Na mecie będą z nami Artur Partyka, Jan Tomaszewski, zaprosiliśmy też Zbigniewa Bródkę, ale twierdzi, że ma dyżur. Wierzę, że ten dyżur zostanie przełożony. Zaprosiłem też Mieczysława Nowickiego i Tadeusza Mytnika.

Przewodniczący Waldemar Krenc miał w poniedziałek przykrą sytuację.

- W jednej z polskich ekip do startu zgłoszony był kolarz z Białorusi i było zapytanie, czy może wystartować - dodaje Waldemar Krenc. - Musiałem odmówić. Potwierdziłem, że jego udział jest niemożliwy. Dużo wcześniej oświadczyłem bowiem, że żaden Rosjanin i żaden Białorusin nie będzie brał udziału w naszym wyścigu. Być może ta drużyna się wycofa, trudno, ale uważam, że godność i słowo w sporcie to jest rzecz najważniejsza.