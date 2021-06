Przynajmniej co ósmy mieszkaniec województwa łódzkiego pracuje zdalnie przez pandemię. Najczęściej do biur nie chodzą w Warszawie

W województwie łódzkim pod koniec marca tego roku spoza biura czy fabryki pracowało od 10 do 13 proc. wszystkich zatrudnionych i był to średni wynik w kraju. Nie brakuje jednak osób, które już ponad rok nie widziały się z kolegami z pracy.

- W połowie marca 2020, gdy rosła liczba zachorowań, szef zdecydował o tym, że będziemy pracować rotacyjnie: tydzień w biurze, tydzień w domu - mówi Mariusz Habiniak, pracownik jednej z łódzkich korporacji. - Miało to chronić firmę przed całkowitą absencją pracowników. Po kilku dniach koncepcja jednak się zmieniła i wszyscy zostaliśmy odesłani do domów. Latem przez moment pracowaliśmy rotacyjnie, ale od sierpnia znów nie przychodzimy do pracy. Nie jest to dla nas problemem, gdyż firma przekazała nam sprzęt służbowy i wystarczy dostęp do internetu, a ten wszyscy mamy w domu.