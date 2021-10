Przypomnieliśmy historię zapomnianej szkoły i jej nauczycieli

14 października w Dniu Nauczyciela została odsłonięta tablica poświęcona łódzkim bohaterom tajnego nauczania. Ta data to przypadek?

To przemyślana decyzja. Do tych radosnych chwil związanych z tym świętem chcemy dodać nutkę wspomnieniową. Zwłaszcza, że to zwieńczenie trzeciej edycji projektu edukacji patriotycznej „Łódzkie orlęta, spadkobiercy niepodległości”. Zrealizowaliśmy go w minionym roku szkolnym w widzewskich szkołach. Znaleźliśmy na Widzewie szkołę podstawową, która działała w czasie okupacji. Mieściła się przy ul. Stefana Batorego 66. Była tajną szkołą powszechną. My powiesimy tablicę na Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej 64. Nie ma już budynku przy ul. Batorego. Był to dom rodzinny Antoniny Chrzczonowicz, nauczycielki która zmarła w 2001 roku.



Komu konkretnie będzie poświęcona ta tablica?

Nauczycielom i wychowawcom, czyli Antoninie Chrzczonowicz i Januszowi Włodarskiemu. Antonina Chrzczonowicz była po studiach pedagogicznych, a Janusz Włodarski dopiero je zaczynał w łódzkim Pedagogium. Był utalentowanym plastykiem, wspomagał Antoninę Chrzczonowicz. Ta tablica to oddolna inicjatywa. To chyba pierwsza w kraju sytuacja, gdzie udało się przypomnieć zapomniane postacie nauczycielskie. Ta szkoła funkcjonowała dwa lata. To nie były tajne komplety. Nauczyciele nie należeli do tajnych organizacji. Szkołę zorganizowali spontanicznie.