Przysięga w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia - ZDJĘCIA

Uroczystością dowodził ppłk. Krzysztof Rawski, zastępca dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Brał w niej także udział prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który zachęcał żołnierzy do dalszej służby w sieradzkiej jednostce.

- Jeszcze przed pójściem do liceum podjąłem decyzję o nauce w klasie mundurowej - mówi szer. Aleksander Mendel. - Mamy za sobą intensywne szkolenie, egzaminy, ale wszyscy którzy rozpoczęli skróconą służbę wojskową dotrwali do przysięgi. Jeśli chodzi o mnie, swoją przyszłość wiąże z mundurem. Będę chciał być raczej w korpusie podoficerów.

Wśród przysięgających byli żołnierze z okolic Sieradza, Kutna, Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku oraz Zduńskiej Woli.