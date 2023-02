Przysmaki z wieprzowiny. Jak najlepiej wykorzystać tuszę wieprzową? Patrycja Wacławska

Wieprzowina to mięso bardzo popularne w polskiej kuchni, które może być wykorzystywane do tworzenia wielu potraw i wędlin. Często zdarza się jednak, że zapominamy, do jakich zastosowań najlepiej nadają się konkretne części półtuszy wieprzowej.