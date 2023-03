Przywileje dla posiadaczy karnetów na mecze Orła Łódź. Bilety na Mecz Narodów

– To taki szkoleniowiec, jakim przed laty był Kazimierz Górski w piłce nożnej czy Feliks Papa Stam w boksie – dodaje prezes Witold Skrzydlewski. – To doświadczony szkoleniowiec, który z niejednego pieca jadą chleb. Po cichu marzę, że w końcu moja marynarka zostanie po sezonie spalona. To taki zwyczaj w drużynach, które odnoszą sukces. Już raz przeżyłem takie wydarzenie, gdy awansowaliśmy do pierwszej ligi. W ostatniej chwili zdążyłem wyciągnąć z kieszeni marynarki gotówkę, a chwilę później poszła z dymem. Na zakończenie tegorocznego sezonu mogę założyć nawet najlepszą swoją marynarkę, bylebyśmy awansowali.