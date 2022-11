Puchar CEV. Czy dziś siatkarze PGE Skry Bełchatów wywalczą awans?

Podopieczni trenera Joela Banksa zagrają we Francji z liderem tabeli ligi francuskiej Chaumont VB52. W miniony weekend rywal PGESkry pokonał ostatni w tabeli zespół Stade Poitevin 3:0 (21, 23, 18). MVPmeczu został rumuński przyjmujący Chaumont Adrian Aciobanitei.

O ligowych wynikach PGESkry nie wspominamy, rezultaty naszej drużyny po dotarciu do Francji, muszą wprowadzać siatkarzy Chaumont w stan spokoju, ale i złości po porażce w pierwszym meczu w Bełchatowie. PGESkra tego dnia wzniosła się na wyżyny i wygrała 3:2.

– Liczymy na powtórkę we Francji – mówił nasz środkowy Mateusz Bieniek. – Motywacji nam nie brakuje, tylko jakości. Musimy mocno trenować i jesteśmy pewni, że zwycięstwa będą przychodzić.

Drużyna PGESkry w lidze spisuje się słabo, jak na swoje możliwości, ale to nie zmienia wysokiej oceny bełchatowian w oczach chociażby... francuskich dziennikarzy. Po pierwszym pucharowym meczu w Bełchatowie portal jhm.fr napisał: „Mierząc się z jedną z najlepszych drużyn na świecie, Cevebistes powoli się rozkręcali, ale potem nawiązali walkę z Polakami”.

Bełchatowianie muszą wygrać przynajmniej dwa sety i wtedy dojdzie do szóstej, decydującej partii. Jesteśmy przekonani, że siatkarze PGESkry awansują do 1/8 finału Pucharu CEV. ą