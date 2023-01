Puchar CEV. Dziś siatkarki Grot Budowlanych grają na wyjeździe z VDK Gent Dames

VDK Gent Dames to mistrzynie Belgii, które aktualnie plasują się na trzecim miejscu krajowych rozgrywek. W 1/8 #CEVCupW podobnie jak łodzianki wyeliminowały hiszpański zespół - CV Kiele Socuellamos. Pierwszy mecz nasze rywalki przegrały 2:3, w rewanżu wygrały 3:1.

Drużyna Macieja Biernata uległa na wyjeździe CV Gran Canarii 1:3. Grot Budowlane Łódź by znaleźć się w najlepszej ósemce Pucharu CEV, musiały w rewanżowym spotkaniu wygrać nie tylko za trzy punkty ale także odnieść zwycięstwo w złotym secie. Plan został zrealizowany i po ostatnim gwizdku to niebiesko-biało-czerwone mogły cieszyć się z awansu do kolejnej rundy - przypomina oficjalna strona klubu.

W składzie zespołu VDK Gent znajdują się jedynie zawodniczki belgijskie. Rywalki Grot Budowlanych to aktualny mistrz Belgii.

Rewanżowe starcie odbędzie się 7 lutego (wtorek) o godz. 18 w łódzkiej Sport Arenie. W wypadku awansu Grot Budowlani powalczą w ćwierćfinale z jedną z drużyn z trzecich lokat w Lidze Mistrzyń, które nie uzyskały kwalifikacji do następnej rundy