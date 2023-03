Puchar CEV. PGE Skra Bełchatów dzielnie walczyła, ale wraca z Włoch bez punktu

Gwiazdy z Modeny i Bełchatowa

W pierwszym secie po weryfikacji bełchatowianie przegrywali tylko 17:19, ale stracili trzy punkty z rzędu. Takiej przewagi gospodarze nie wypuścili z rąk. Stuprocentowa skuteczność w ataku Karola Kłosa nie wystarczyła.

PGE Skra nie straciła rezonu i w drugiej partii zrewanżowała się Modenie. W pewnym momencie prowadziła nawet 16:10, ostatecznie wygrała do 20. To dawało nam nadzieję.

W trzeciej partii błyszczał Adis Lagumdzija, turecki siatkarz Modeny bośniackiego pochodzenia. Wspierał go Tommaso Rinaldi. Gospodarze prowadzili 16:11, późnej 19:16 i wygrali tę część meczu 25:18. Nie pomogła skuteczna gra Aleksandra Atanasijevicia.

Marzyliśmy o wygraniu czwartego seta. I były duże na to szanse. PGE Skra prowadziła 12:11, 16:14. Gospodarze zdobyli trzy punkty i Andrea Gardini wziął czas 16:17. Siatkarze z Modeny osiągali przewagę - 19:17 po zagrywce w siatkę Mateusza Bieńka. Kolejną zagrywkę zepsuł Aleksandar Atanasijević - 20:18. Włoscy kibice byli szczęśliwi - Modena prowadziła 22:19, 23:20. Nie udało się odwrócić losów meczu. Modena wygrała tę partię i mecz 3:1.