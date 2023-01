Puchar CEV. PGE Skra Bełchatów zdobyła Stambuł. Wygrana nad Galatasaray

Podopieczni trenera Joela Banksa wygrali pierwszego seta do 20, ale przegrali drugiego. Thomas Edgar, Australijczyk z Galatasaray był wyróżniającą się postacią gospodarzy. Ten zawodnik w 2010 i 2011 roku grał w polskiej lidze w barwach Trefla Gdańsk.

Trzeci set był niezwykle wyrównany. Notowaliśmy remis 18:18, chwilę później PGE Skra prowadziła 20:19 i 22:20. Bełchatowianie przeważali do końca i wygrali ważnego seta.

Gospodarze chcieli odrobić straty i prowadzili w czwartej partii 13:9. Bełchatowianie walczyli - 15:14, a później objęli prowadzenie 21:18. Ważne punkty zdobył Aleksandar Atanasijević. Siatkarze PGE Skry wygrali czwartego seta do 21 i cały mecz 3:1.

Rewanż 26 stycznia o godz. 18 w Bełchatowie. Zwycięzca dwumeczu awansuje do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z jedną z drużyn aktualnie grających w Lidze Mistrzów. Jedną nogą w ćwierćfinale Pucharu CEV są bełchatowianie. Brawo!

W niedzielę 15 stycznia o 14.45 PGE Skra Bełchatów zagra z liderem PlusLigi, czyli z Resovią w Rzeszowie.

Galatasaray Stambuł - PGE Skra Bełchatów 1:3 (20:25, 25:17, 22:25, 21:25)

PGE Skra Bełchatów: Grzegorz Łomacz 4, Filippo Lanza 13, Mateusz Bieniek 12, Aleksandar Atanasijević 22, Dick Kooy 11, Karol Kłos 7, Jędrzej Gruszczyński (l) oraz Jakub Rybicki, Wiktor Musiał 1. Trener: Joel Banks.