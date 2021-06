Puchar Polski dla Unii Skierniewice po raz trzeci z rzędu! Za triumf 40 tysięcy od PZPN - FOTO

Dla skierniewiczan to trzeci z rzędu pucharowy triumf. W roku 2019 zremisowali co prawda w Tomaszowie Mazowieckim z Lechią 3:3 pod dogrywce, ale wygrali w rzutach karnych 4-3.Rok temu pokonali w Kutnie Pelikana Łowicz 3:2, choć jeszcze do 88 minuty przegrywali 1:2. Mecz z ŁKS II był z kolei dla trenera skierniewicza Rafała Smalca pożegnaniem z Unią. Szkoleniowiec przejmuje bowiem od 1 lipca Polonię Warszawa z którą ma wywalczyć awans do II ligi. Jeśli zaś chodzi o łodzian to skończyła się piękna seria tego zespołu 42 ligowych i pucharowych meczów bez porażki. Na serię tą złożyło się 31 ligowych i pięciu pucharowych (jeden walkower) zwycięstw oraz sześciu remisów.

Wtorkowe spotkanie ułozyło się po mysli przyjezdnych, bo już w 6 minucie Dawid Dzięgielewski kapitalnym strzałem nie dał szans bramkarozwi łodzian Tomaszowi Kucharskiemu na skuteczną interwencję. Potem mecz sie wyrównał i obie drużyny miały okazje bramkowe. W pierwszych 45 minutach gol juz jednak nie padł. Za to na poczatku drugiej połowy Hubert Berłowski popisał się kapitalną bombą zza pola karnego i bramkarz łodzian musiał sięgnąć do siatki. Bramka podcięła skrzydła łodzianom, którzy przestali wierzyć w pokonanie bardziej doświadczonego rywala. Grający natomiast znakomite spotkanie dawid Dzięgielewski wyprowadził swój zespół na prowadzenie 3:0 i było już po meczu. Warto dodać, że to najskuteczniejszy gracz skierniewiczan w III lidze. W meczach o punkty strzelił 12 goli. Pod koniec meczu od piłka wpadła do skierniewickiej bramki, ale po samobójczym golu Pawła czarneckiego.

Skierniewiczanie awansowali do pierwszej rundy Pucharu Polski szczebla centralnego, która ma być rozegrana 22 września. Oprócz 16 triumfatorów rozgrywek wojewódzkich rywalizować będą zespoły PKOEkstraklasy, I i II ligi z sezonu 2020/2021. Mecze 1/16 zaplanowano na 27 października. Ponadto Unia uhonorowana został przez Polski Związek Pilki Nożnej kwotą 40 tys. zł. Pokonanych, 10 tys. zł, nagrodził Łódzki Związek Piłki Noznej. Warto dodać, że finał perekcyjnie zorganizowała łódzka centrala, której szefuje Adam Kaźmierczak.

ą

ŁKS II Łódź - Unia Skierniewice 1:3 (0:1)

Bramki:

0:1 - Dawid Dzięgielewski (8)

0:2 - Hubert Berłowski (60)

0:3 - Dawid Dzięgielewski (70)

1:3 - samobójcza, Paweł Czarnecki (81)

ŁKS II: Tomasz Kucharski – Mateusz Bąkowicz (88, Piotr Tazbir), Aleksander Ślęzak, Mieszko Lorenc, Michał Karlikowski (60, Jowin Radziński) – Kelechukwu (68, Dariusz Gmosiński), Artur Sójka (71, Marcel Wszołek), Oskar Koprowski, Mikołaj Lipień (55, Jakub Piela), Jakub Romanowicz– Maciej Radaszkiewicz. Trenerzy: Marcin Matysiak - Paweł Drechsler.

Unia: Michał Brudnicki - Konrad Kowalczyk, Damian Makuch, Hubert Berłowski (79, Maciej Wilanowski), Kacper Karasek, Kamil Łojszczyk (82, Jakub Jasiński), Paweł Czarnecki, Marcin Pieńkowski (59, Piotr Kłąb), Adrian Dudziński, Kamil Waśniowski, Dawid Dzięgielewski. Trener:Rafał Smalec.

Żółte kartki: Oskar Koprowski, Jakub Romanowicz, Mateusz Bąkowicz, Dariusz Gmosiński - Adrian Dudziński, Kacper Karasek, Dawid Dzięgielewski.

Sędziowali: Albert Różycki (główny) oraz Konrad Sapela i A rkadiusz Śpiewak (asystenci). Tomasz Majkowski (sędzia techniczny). Widzów: około 500.