Puchar Polski siatkarek: ŁKS Commercecon podejmie w Łodzi beniaminka ekstraklasy

Przed ŁKS-em Commercecon Łódź mecz 1/8 Pucharu Polski. Łódzkie Wiewióry zagrają w tej fazie rozgrywek z Roleskim Grupą Azoty Tarnów, czyli tegorocznym beniaminkiem TAURON Ligi. Pucharowy rywal Ełkaesianek plasuje się aktualnie na 9. miejscu w ligowej tabeli. ŁKS Commercecon Łódź zajmuje pozycję lidera.

W sezonie 2022/2023 Łódzkie Wiewióry będą łączyć grę w TAURON Lidze z występami w Lidze Mistrzyń oraz Pucharze Polski. W najbliższych dniach zespół czekają dwa spotkania - w środę (9.11) we własnej hali mecz Pucharu Polski z Roleskim Grupą Azoty Tarnów, zaś w piątek (11.11) na wyjeździe mecz ligowy z Energą MKS Kalisz.

Najbliższy przeciwnik Ełkaesianek plasuje się na 9. miejscu w tabeli ekstraklasy. Beniaminek TAURON Ligi ma na koncie porażkę 1:3 z OnlyBio Pałacem Bydgoszcz i zwycięstwo 3:2 z Energą MKS Kalisz. Wygrana z MKS-em z pewnością wzmocni pewność siebie tarnowianek. – Nie jesteśmy zespołem do bicia, każda z nas ma coś do udowodnienia i nie tylko sobie. Robimy to, co potrafimy i chcemy grać coraz lepiej – powiedziała po tym meczu Klaudia Świstek, przyjmująca Roleskiego.