Puchar Polski: Widzew - Wisła 1:3. Stracona szansa w końcówce. W piątek losowanie. Zdjęcia

Trener Janusz Niedźwiedź mówił, że Widzew przywiązuje dużą wagę do Pucharu Polski i rzeczywiście wystawił silny skład na Wisłę Kraków, choć byli tacy, których zawiódł brak Juliusza Letniowskiego i Przemysława Kity.

Na trybunach pełna miłość - Wisła jest obok Ruchu zaprzyjaźnionym klubem Widzewa i kibice, którzy wypełnili stadion przy al. Piłsudskiego raz skandowali: „Widzew”, by za chwilę krzyczeć „Wisła Kraków”.

Łodzianie dobrze weszli w mecz - w 7 minucie Fabio Nunes był faulowany w polu karnym i sędzia podyktował jedenastkę dla Widzewa. Jednak po konsultacji VAR zmienił zdanie.

Mecz był ciekawy - w 23 minucie w poprzeczkę trafił Felicio Brown-Forbes. Zanim minęło pół godziny gry stadion uniósł się wysoko, bo Widzew strzelił gola. Wypracowali go dwaj młodzieżowcy. Radosław Gołębiowski podał prostopadle do Bartosza Guzdka, a ten równolegle do bramki podał do Dominika Kuna. Pomocnik tylko przyłożył nogę i wpakował piłkę do siatki.

Niebezpiecznie zrobiło się sześć minut później, bo Daniel Tanżyna ucierpiał w walce, dokuczały mu zawroty głowy i musiał opuścić boisko. Zastąpił go Krystian Nowak.

Zaraz po przerwie Widzew miał dwie doskonałe sytuacje do zdobycia bramki, ale Bartosz Guzdek i Marek Hanousek nie potrafili pokonać Pawła Kieszka.

Niewykorzystane okazje zemściły się na gospodarzach. Po kolejnym dobrym dośrodkowaniu w pole karne Widzewa w 64 minucie piłkę przejął Kostarykańczyk Felicio Brown-Forbes i płaskim strzałem pokonał Jakuba Wrąbla. Odpowiedź Widzewa była błyskawiczna, ale Pawłowi Zielińskiemu brakło szczęścia. Piłkę po jego strzale zablokowali obrońcy.

Czas upływał, a żadnej z drużyn nie udawało się zdobyć gola. Kibice już szykowali się do dogrywki, niestety - w 86 minucie bardziej doświadczony zespół Wisły zadał ostateczny cios. Po wrzutce w pole karne Widzewa i zamieszaniu pod bramką Jakuba Wrąbla, celnym strzałem popisał się Czech Jan Kliment.

Na ostatnią minutę wszedł Juliusz Letniowski, Widzew atakował, ale Wisła strzeliła jeszcze trzeciego gola. W 6 minucie przedłużonego czasu gry trafił Jan Kliment po akcji od środkowej linii boiska. Strzelił do pustej bramki, bo Jakub Wrąbel powędrował w pole karne gości, by pomóc w zdobyciu wyrównania. Wisła to wykorzystała i po kontrze postawiła kropkę nad i.