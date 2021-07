Pułapka na pszczoły na łódzkim Widziewie. Spółdzielnia im. Chrobrego chce je przenieść w inne miejsce Łodzi

Pułapka na pszczoły na Widzewie w Łodzi. Po co ktoś łapie pszczoły?

Na jednym z drzew lasku Widzewskiego pojawia się pułapka na pszczoły. Składa się z przenośnego drewnianego ula i rurki wchodzącej w głąb drzewa. Celem pułapki jest wywabienie roju pszczół z dziupli, w której się zadomowiły.

Pułapkę na prośbę spółdzielni im. Chrobrego zainstalował na drzewie pszczelarz. Jak tłumaczą w spółdzielni pszczoły zadomowiły się w pobliżu dwóch uczęszczanych alejek i mieszkańcy osiedla bali się pożądlenia.

Spółdzielnia postanowiła więc pozbyć się owadów.

- Początkowo myśleliśmy, że to osy, okazało się jednak, że to pszczoły, które są pod ochroną - tłumaczą w spółdzielni.

Pszczół nie można zabić, nie można też zniszczyć drzewa, by wyjąć gniazdo. - Nie wiedzieliśmy, co w takiej sytuacji robić - przyznają w spółdzielni. W końcu pomoc zaoferował Polski Związek Pszczelarzy. Zamontowano pułapkę i pszczoły będą zabrane. Na razie jednak ktoś pułapkę regularnie niszczy i pszczoły wracają do dziupli.