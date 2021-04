Punkt szczepień powszechych w łódzkiej Sport Arenie zaczyna pracę. Kolejne punkty w regionie zaczną działać za kilka dni 25.04.2021

Szczepienia w regionie łódzkim mocno przyspieszają. W przyszłym tygodniu działać ma już kilka punktów szczepień powszechnych. To oznacza dużo łatwiejszy dostęp do szczepionek dla mieszkańców regionu.

Według szacunków łódzkiego magistratu nowe punkty pozwolą zwiększyć moce łódzkich punktów z 43 do 64 tys. szczepień tygodniowo. - Osiągniemy potencjał, aby w ciągu tygodni zaszczepić jedną dawką wszystkich niezaszczepionych łodzian. To ponad 420 tys. osób - mówi Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi.

W całym województwie powstaje 50 punktów szczepień powszechnych. 22 to dotychczasowe punkty w szpitalach, które zwiększyły moce, a 28 to nowe miejsca stworzone przez samorządy m.in. w szkołach i halach sportowych. W każdym powiecie będzie od sześciu do jednego punktu w zależności od liczby mieszkańców i zaawansowania szczepień. - Naszym celem jest, aby wszyscy mieszkańcy regionu mieli równy dostęp do szczepień w dobrze przygotowanych punktach - mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.