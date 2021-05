Punkty szczepień powszechnych w Łódzkiem zawieszają działalność. Bo nie ma szczepionek, brakuje zwłaszcza Pfizera

Tak dużych opóźnień w dostawach szczepionek nie było w regionie od dawna. Od poniedziałku nie pracuje punkt szczepień powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim. Najpierw zamknięto go tylko na poniedziałek z powodu braku szczepionek. Ale we wtorek o godz. 8 rano, gdy około 30 pacjentów czekało już przed drzwiami na zastrzyk, okazało się, że zaplanowane na dwa dni dawki Pfizera nie dojechały. Trzeba było odwołać pacjentów z wtorku i z środy. A dziennie zapisanych jest około 200-300 osób.

Ale dostaw brakowało w tym tygodniu w wielu innych miejscach. W łódzkiej Hali Sportowej w poniedziałek do godz. 16 miało dojechać 1100 przyznanych dawek Moderny na ten tydzień. To i tak bardzo mało, bo punkt jest w stanie szczepić tysiąc osób dziennie. Jednak nawet i tak mały przydział dotarł do hali dopiero w środę rano. To oznaczało, że około stu osób, które miały wyznaczone na wtorek terminy, trzeba było obdzwonić i odwołać. Jednocześnie personel medyczny był bezczynny.