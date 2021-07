PZPN po odejściu Bońka. Łodzianin wiceprezesem w nowym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej?

Były szef Jagiellonii Białystok wygra, podbierając Markowi Koźmińskiemu głosy wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Zdaniem bukmachera Kuleszę, oprócz macierzystego Podlasia, poprą związkowi baronowie z łódzkiego, śląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Według analityków BETFAN wraz z Cezarym Kuleszą w centrali PZPN pojawią Adam Kaźmierczak z Łódzkiego ZPN jako wiceprezes ds. piłkarstwa amatorskiego i Tomasz Zahorski z zarządu Legii Warszawa jako sekretarz generalny.

Wyścig o fotel prezesa PZPN w tym roku przypadł na czas po klęsce Biało-Czerwonych na Euro 2020. Jednym z głównych zadań nowego sternika polskiego futbolu będzie zatrzymanie pasma porażek reprezentacji, która zamiast dumy kibiców wywołuje lawinę memów. Z tym wyzwaniem 18 sierpnia chcą się zmierzyć Cezary Kulesza i wiceprezes PZPN, Marek Koźmiński - to jak dotąd jedyni oficjalni kandydaci w wyborach do władz piłkarskiej federacji. Nawet jeśli ziszczą się spekulacje na temat innych kandydatur, to i tak tylko ci dwaj będą się liczyli w wyścigu. Szanse innych, obojętne, czy byłby to biznesmen Janusz Wojciechowski, szef Wielkopolskiego ZPN Paweł Wojtala czy jeszcze ktoś kolejny, bukmacher szacuje na 6%. Ten status odzwierciedlają też kursy w BETFAN: 1,30 na Kuleszę, 4 na Koźmińskiego i 10 na innego kandydata. To oznacza, że przy 100-złotowym zakładzie wygrane wyniosłyby odpowiednio: 130 zł, 400 zł lub 1000 zł.