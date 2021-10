Rada Miejska Łodzi znowelizowała uchwałę śmieciową. Maksymalna opłata ma wynosić 150 zł. Zapowiedziano jednak zaskarżenie uchwały

Opłata za śmieci na podstawie poziomu zużycia wody

W Łodzi od lica obowiązuje system wyliczania opłat za śmieci na podstawie poziomu zużycia wody. W blokach, czy też budynkach wielolokalowych za metr sześcienny zużytej wody obowiązuje opłata 9,60 zł, a nalicza się ją podwójnie za brak segregowania, zaś mieszkańcy domów wolnostojących płacą w systemie od osoby - 34 zł. Nowy system obudził wiele kontrowersji, pierwsze wyliczenia w niektórych spółdzielniach wskazywały w niektórych gospodarstwach domowych opłaty rzędu blisko 270 zł za miesiąc, bo zużycie wyniosło 28 m. szesc., tymczasem opłaty w poprzednim systemie - od osoby - dla tych samych rodzin opiewały na 136 zł.

Sejm ustawę jednak znowelizował, co znaczy, że i samorządy, w tym łódzki, do końca 2021 r., musiały poprawić uchwały wszędzie tam, gdzie opłaty za śmieci powiązane są ze zużyciem wody. Wprowadzono maksymalny pułap 150 zł za wywóz śmieci, co wprost oznacza, że więcej zapłacić nie można. I tu się zaczyna problem, na który uwagę zwraca Jakub Hubert, przewodniczący Rady Osiedla Zarzew. Otóż według niego przygotowana w UMŁ uchwała nie ma zgodności z prawem spółdzielczym, bo jeśli jakiś mieszkaniec bloku zużyje wody za 200 zł, to za śmieci i tak zapłaci 150 zł. Jeśli spółdzielnia wystawi mu rachunek na 200 zł, będzie mógł pójść do sądu, bo to nielegalne. Z drugiej strony, jeśli spółdzielnia brakujące 50 zł rozłoży na wszystkich lokatorów, też będzie to złamanie prawa i zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej , bo oni powinni zapłacić tylko za własne zużycie.