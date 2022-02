Radni zajmą się wnioskiem o kontrolę biznesu Domaszewicza. Zatrudnianie sprzątaczek "na czarno" to nie najcięższy zarzut

To istotny trop, ponieważ kamienice są własnością miasta Łódź, natomiast radny nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej na majątku gminy w której jest radnym, a sankcją jest wygaszenie mandatu, co dotąd w Radzie Miejskiej Łodzi jeszcze się nie zdarzyło. Z wypowiedzi łodzianki nie wynika jednak, czy chodziło o firmę radnego, czy jego matki, stąd zapis we wniosku Bednarka o skontrolowanie działalności nie tylko firmy radnego, ale i innych podmiotów, którymi zarządza.