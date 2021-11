Radny Piotrkowa Piotr Gajda ciężko ranny. Uległ wypadkowi na cmentarzu. Nadział się na krzyż? 24.11.2021

Do zdarzenia doszło ok. godz. 13 na cmentarzu prawosławnym przy ul. Cmentarnej 10 w Piotrkowie. Radny Piotr Gajda był tam w ramach obowiązków służbowych jako pracownik Muzeum w Piotrkowie. Był tam z jeszcze jedną osobą. Z naszych ustaleń wynika, że robili tam zdjęcia. W pewnym momencie radny upadł na metalowy krzyż, ewentualnie inny element nagrobka, który przebił jamę brzuszną.

Dokładne okoliczności tego wypadku będą dopiero ustalane. Wiadomo natomiast, że na miejscu pierwsi zjawili się strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie. Zastali oni rannego mężczyznę z raną jamy brzusznej, który siedział w samochodzie osobowym, do którego zdołał dojść z krwawiącą raną.

- Wezwanie dotyczyło tzw. izolowanego zdarzenia medycznego. Chodzi o to, że straż jest dysponowana, gdy nie ma wolnej karetki. Ponieważ dotarcie śmigłowca LPR zajęłoby ok. 14 minut, a mieliśmy tu krwotok, dowódca akcji podjął decyzję o eskorcie poszkodowanego do szpitala, co zajęło 2 minuty - tłumaczy mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie.