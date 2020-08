Radom zamiast derbów. Piotr Pyrdoł w Wiśle

Sternicy klubu z alei Unii doszli więc do porozumienia z pierwszoligowym Radomiakiem, który również ma przełożony mecz z Chrobrym Głogów w w związku z powołaniem Kacpra Bieszczada, bramkarza rywali Radomiaka do reprezentacji Polski do lat 19, i rozegrają tego dnia sparing. Mecz ma się odbyć w piątek (4 września) w Łodzi. Początek spotkania zaplanowano na godz. 18. - Na razie jeszcze nie wiadomo, czy mecz będą mogli obejrzeć kibice - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy łódzkiego pierwszoligowca. - O tym poinformujemy w najbliższym czasie. Dodam jedynie, że z Radomiakiem nasza drużyna spotka się w drugiej połowie października i będzie to mecz dziesiątej kolejki.

Za to12 września odbędzie się pierwsze domowe spotkanie ŁKS w tym sezonie. Drużyna trenera Wojciecha Stawowego spotka się ze Stomilem Olsztyn, a potyczka będzie transmitowana przez Polsat Sport. Początek meczu o 12.40.Jak informuje Bartosz Król piłkarze ŁKS wiedzą już z jakimi numerami na koszulkach będą występować. Większość zachowała numery z poprzedniego sezonu, ale jest kilka zmian. Hiszpański obrońca Carlos Moros Gracia otrzymał „4” (w poprzednim sezonie „17”), a na bluzie bramkarskiej Dawida Arndta będzie widniało „99”. Swoje numery mają nowi piłkarze: Michał Kot (33), Marcel Wszołek (7), Tomasz Nawotka (11), Piotr Gryszkiewicz (17), Kelechukwu Ibe-Torti (18), Daniel Celea (23), Jakub Tosik (24), Mateusz Bąkowicz (27), wracający z wypożyczenia Maciej Dampc (28). Za to wychowanek ŁKS Piotr Pyrdoł, który przeszedł do Legii Warszawa podpisał dwuletni kontrakt z Wisłą Płock, także z elity. ą