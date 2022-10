Ranking miast przyjaznych biznesowi magazynu "Forbes" Skierniewice na trzecim miejscu w kraju wśród małych miast!

- To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza że jest to obiektywny ranking. Z dużym zadowoleniem przyjmujemy rankingi, gdzie Skierniewice znajdują się na czołowych miejscach – mówi prezydent Skierniewic, Krzysztof Jażdżyk i tłumaczy. - Nowych firm w Skierniewicach jest coraz więcej. Wysokie miejsce świadczy, że miasto się rozwija i jest atrakcyjne dla przedsiębiorców. W mieście dominuje mała i średnia przedsiębiorczość, ale cały czas z tyłu głowy mamy dużych przedsiębiorców, którzy mogliby zagospodarować teren po dawnym poligonie oraz przy ulicy Unii Europejskiej. W przypadku tego drugiego obszaru wybudowanie tam wiaduktu spowoduje, że stanie są on bardziej atrakcyjny gospodarczo dla wielkich firm.