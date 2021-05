Ranking: najlepsi pediatrzy w Łodzi. Lista pediatrów polecanych prze portal ZnanyLekarz.pl! Sprawdź! 15.05.2021

Sprawdź, jak usprawnić szczepienie przeciw COVID! 10 prostych sposobów na przyśpieszenie szczepienia. Szczepienie, co robić? 1.05.2021

Sprawdź, jak usprawnić szczepienie przeciw COVID! 10 prostych sposobów na przyśpieszenie szczepienia. Szczepienie, co robić? Jak przygotować się do szczepienia? Jak wypełnić kwestionariusz? 10 sposobów na to, jak ułatwić sobie szczepienie i skrócić pobyt w punkcie szczepień zdradza lekarz rodzinny Michał Matyjaszczyk, kierujący punktem szczepień w łódzkiej Matce Polce.